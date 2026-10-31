¿Viajas desde el AICM? Estas son las afectaciones por las obras en sus terminales

El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) anunció medidas de movilidad para noviembre, debido a las afectaciones por obras en ambas terminales.

Mediante un comunicado en redes sociales, el AICM advirtió que se renovarán los sistemas de seguridad en el estacionamiento de la Terminal 1 para vuelos nacionales.

Mientras que en la Terminal 2 tendrán estacionamiento gratis con nuevos espacios en la glorieta exterior, medida que el AICM recalcó como temporal.

AICM alerta por afectaciones de movilidad por obras en ambas terminales

La Secretaría de Marina anunció mediante comunicado las obras de modernización en el AICM durante noviembre, para renovar los estacionamientos de ambas terminales.

Por ello, habrá una disminución temporal y gradual de los espacios de estacionamiento en la Terminal 1, en especial en el área designada a vuelos nacionales.

Quienes viajen desde al AICM en vuelos nacionales pueden utilizar el espacio de viajes internacionales, en caso de que no existan lugares disponibles en el primero.

Mientras que en la Terminal 2 comenzaron la construcción de un nuevo estacionamiento con capacidad de mil 190 vehículos, por lo que los espacios en la glorieta exterior brindarán servicio gratuito.

Para ello, se deberá presentar el pase de abordar vigente, que a su vez facilitará el traslado desde ambos estacionamientos hacia el acceso a la Terminal 2, con salidas cada 30 minutos durante las 24 horas.

En el caso de la Terminal 2, las obras de modernización concluirán el próximo año, por lo que se recomienda a los pasajeros anticipar su llegada al AICM para abordar su vuelo.

Asimismo, Grupo Aeroportuario Marina agradece la comprensión de los pasajeros por las obras de modernización que buscan dar un mejor servicio.