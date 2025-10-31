TelevisaUnivision presentó su Upfront con sus resultados del 2025, así como su oferta para el 2026, el cual tendrá contenido de todo tipo.
Destacando en el Upfront de TelevisaUnivision todo lo relacionado a deportes que se podrá ver en todas sus plataformas, sobretodo en cuanto a futbol debido al Mundial.
Esto es lo que tendrá TelevisaUnivision en deportes y entretenimiento en 2026
Durante el Upfront de TelevisaUnivision se adelantó lo siguiente en relación a toda la oferta de deportes y entretenimiento para el 2026:
- 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA por televisión abierta
- 104 encuentros del Mundial a través de sus plataformas
- Liga MX con partidos de 8 equipos
- Fórmula 1
- Super Bowl
- Partidos de local de los Dallas Cowboys
- Transmisión del juego de NFL en CDMX
- Serie Mundial de MLB
- Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
- Alianza con MrBeast para Road to Beast Cup
- ViX Micros para audiencias en móviles
- ViX Música
- Cuarta temporada de La Casa de los Famosos México
- Docuseries informativas de N+
Además que se anunciaron más de 50 producciones originales multiplataforma que se irán revelando a lo largo del año.
Siendo uno de los años más importantes para TelevisaUnivision en relación al contenido exclusivo que se tendrá en el todos sus canales y plataformas.
2025 fue un año de logros para TelevisaUnivision
Otra cosa que se pudo ver en el Upfront de TelevisaUnivision fueron los logros que se alcanzaron en 2025, destacando la penetración que tuvieron en el público a nivel general.
Entre los resultados presentados en el Upfront de TelevisaUnivision podemos destacar lo siguientes:
- 9 de cada 10 mexicanos fueron alcanzados por la señal de televisión abierta
- Liderazgo en prime time con telenovelas
- ViX es el servicio AVOD número uno en México y de mayor crecimiento en América Latina
- N+ llegó a más de 81 millones de personas al mes
- TUDN tuvo 9 de los 10 partidos más vistos en TV abierta, con 12 millones de personas por juego
- La Casa de los Famosos México registró más de 21.9 millones de personas en la final
- 341 millones de horas consumidas en ViX
- 194 millones de votos
- 18 mil millones de reproducciones digitales