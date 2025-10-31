TelevisaUnivision presentó su Upfront con sus resultados del 2025, así como su oferta para el 2026, el cual tendrá contenido de todo tipo.

Destacando en el Upfront de TelevisaUnivision todo lo relacionado a deportes que se podrá ver en todas sus plataformas, sobretodo en cuanto a futbol debido al Mundial.

TelevisaUnivision (TelevisaUnivision)

Esto es lo que tendrá TelevisaUnivision en deportes y entretenimiento en 2026

Durante el Upfront de TelevisaUnivision se adelantó lo siguiente en relación a toda la oferta de deportes y entretenimiento para el 2026:

32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA por televisión abierta

104 encuentros del Mundial a través de sus plataformas

Liga MX con partidos de 8 equipos

Fórmula 1

Super Bowl

Partidos de local de los Dallas Cowboys

Transmisión del juego de NFL en CDMX

Serie Mundial de MLB

Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Alianza con MrBeast para Road to Beast Cup

ViX Micros para audiencias en móviles

ViX Música

Cuarta temporada de La Casa de los Famosos México

Docuseries informativas de N+

Además que se anunciaron más de 50 producciones originales multiplataforma que se irán revelando a lo largo del año.

Siendo uno de los años más importantes para TelevisaUnivision en relación al contenido exclusivo que se tendrá en el todos sus canales y plataformas.

2025 fue un año de logros para TelevisaUnivision

Otra cosa que se pudo ver en el Upfront de TelevisaUnivision fueron los logros que se alcanzaron en 2025, destacando la penetración que tuvieron en el público a nivel general.

Entre los resultados presentados en el Upfront de TelevisaUnivision podemos destacar lo siguientes:

9 de cada 10 mexicanos fueron alcanzados por la señal de televisión abierta

Liderazgo en prime time con telenovelas

ViX es el servicio AVOD número uno en México y de mayor crecimiento en América Latina

N+ llegó a más de 81 millones de personas al mes

TUDN tuvo 9 de los 10 partidos más vistos en TV abierta, con 12 millones de personas por juego

La Casa de los Famosos México registró más de 21.9 millones de personas en la final

341 millones de horas consumidas en ViX

194 millones de votos

18 mil millones de reproducciones digitales