Este miércoles 15 de octubre se dio una caída de YouTube generalizada; es decir, en todos sus servicios, lo que provocó una ola de memes y reacciones.

Pues pocas veces se ha dado una caída de YouTube de este estilo, dejando a muchas personas a la mitad de sus videos y algunos preguntando en memes qué pueden hacer.

Caída de YouTube memes (especial)

Los memes de la caída de YouTube preguntan qué hacer ahora

La gran mayoría de memes y reacciones por la caída de YouTube son de personas que preguntan qué hacer ahora, pues no pueden vivir sin la plataforma.

Y es que la caída de YouTube no solo implicó la aplicación de videos, también la de música y YouTube TV, así que dejó sin entretenimiento a muchas personas.

Entretenimiento que usan mientras están comiendo, se bañan o simplemente están haciendo algo en su casa y quieren estar escuchando algo de música o un podcast.

A algunos les causa gracia esto, pues parece que todo el mundo recurre a YouTube para sus actividades diarias, dejando de lado cosas como las plataformas de streaming y la televisión.

Lo cual demuestra que a pesar de la gran oferta, la aplicación de videos (y música) se mantiene como la preferida.

Memes también agradecen que la caída de YouTube no sea “su internet”

Si bien casi todo el mundo está sufriendo por la caída de YouTube, algunas personas agradece que fue un problema de la aplicación y no de su internet.

Muchos pensaban que la caída de YouTube era porque se les habían acabado los datos, o porque ya no tenían señal en sus equipos.

Algo curioso es que también se ha reportado que a varias personas aún les funciona la aplicación, lo que significa que el fallo tiene sus fluctuaciones.

Y claro, también hay quienes han sugerido algunas alternativas; algunos con contenido que no es apto para todas las edades, por decirlo de alguna manera.

Se espera que YouTube vuelva a estar activo en la noche de este mismo miércoles.

