La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha intensificado sus esfuerzos para combatir el crimen organizado mediante el monitoreo de transferencias internacionales y nacionales realizadas con criptoactivos.

A través de una colaboración estrecha con empresas de criptomonedas y la Fiscalía General de la República, la dependencia cuenta con un departamento especializado que detecta transacciones inusuales que se desvían de los perfiles financieros normales.

“Con respecto del tema de los criptoactivos, tenemos un área especializada que se dedique a investigar esta este tipo de transferencias que en su gran mayoría son internacionales, pero también tenemos acuerdos de intercambio de información con las empresas más grandes que se dedican al tema de los criptoactivos en México para obtener esa información” Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF

La UIF utiliza análisis de riesgo avanzados para identificar conversiones de dinero en activos digitales y asegurar que estas operaciones sean investigadas bajo el rigor del Ministerio Público Federal.

¿Cómo combate la UIF el fraude con criptomonedas?

El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó este viernes 28 de agosto durante la conferencia del Pueblo que la institución combate el uso de criptoactivos en actividades ilícitas y fraudes a través de una estrategia que combina:

Tecnología especializada

Regulación preventiva

Análisis de datos

Cooperación internacional

La UIF cuenta con un área técnica especializada, conformada por personal técnico dedicado de forma exclusiva a indagar, analizar y rastrear transferencias con activos virtuales.

Este equipo se enfoca en dar trazabilidad a los flujos financieros sospechosos para detectar posibles operaciones de lavado de dinero y desarticular redes del crimen organizado que usan criptomonedas.

Omar Reyes Colmenares explicó que las operaciones con criptomonedas están catalogadas en México como una actividad vulnerable de riesgo.

“Es una actividad vulnerable de riesgo y las empresas también nos reportan al igual como lo hacen los bancos cuando ellos identifican estas empresas que alguna persona mexicana o extranjera está transaccionando con criptomonedas y rompen el perfil transaccional, nos informan de manera inmediata y nosotros iniciamos con nuestras labores de análisis” Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF

Esto significa que las plataformas de intercambio y empresas que operan con criptoactivos en el país tienen obligaciones similares a las de los bancos:

Alerta por ruptura de perfil: Cuando las empresas identifican que un usuario (sea mexicano o extranjero) rompe su perfil transaccional habitual, informan de manera inmediata a la UIF para que esta inicie las labores de análisis. Acuerdos de información: La UIF mantiene mecanismos de intercambio de información con las plataformas de criptomonedas más grandes de México, lo que resulta fundamental para asociar operaciones digitales con usuarios y cuentas reales

Aunque las criptomonedas ofrecen cierto nivel de anonimato, las transacciones realizadas en determinadas redes dejan registros digitales que permiten reconstruir los movimientos.

Omar Reyes Colmenares destacó que en lugar de observar transferencias aisladas, el personal de inteligencia de la UIF analiza de forma integral:

Los patrones de comportamiento financiero.

Los montos y la frecuencia de las operaciones.

Las relaciones lógicas entre diferentes movimientos para determinar si existe un comportamiento inusual.

¿Qué pasa cuando la UIF detecta una operación sospechosa con criptomonedas?

Debido a que la gran mayoría de estas transferencias tienen un carácter internacional (con plataformas o usuarios ubicados en distintos países), rastrear los fondos de forma local es sumamente difícil.

Omar Reyes Colmenares resaltó que debido al carácter global de las criptomonedas, el combate al lavado de dinero mediante estos activos no depende únicamente de las autoridades mexicanas.

Por ello, la UIF recurre de manera constante a mecanismos de cooperación e intercambio de información con agencias internacionales y autoridades extranjeras para poder reconstruir el camino del dinero cuando este cruza las fronteras.

Omar Reyes Colmenares destacó que cuando el análisis financiero revela una tipología de riesgo o indicios de fraude, lavado de dinero u otras actividades ilícitas, la UIF actúa mediante dos vías principales:

Coordinación judicial: Presenta denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y colabora activamente con el Ministerio Público Federal en el desarrollo de las investigaciones penales. Bloqueos financieros: Aplica medidas de contención inmovilizando los recursos de los sospechosos. Hasta la fecha, la UIF ha inmovilizado un total de 24,622 cuentas bancarias (de las cuales 7,861 pertenecen directamente a integrantes de grupos delictivos), congelando una cifra que asciende a 8,670 millones 814 mil 57 pesos.

“Y si identificamos alguna tipología de riesgo, denunciamos ante la Fiscalía General de la República para que ellos lleven la investigación y nosotros coyubamos como como cualquier otra autoridad con el Ministerio Público Federal” Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF