Red Lobster puso fin a su historia en México. La cadena estadounidense de restaurantes especializada en mariscos confirmó el cierre definitivo de todas sus sucursales en el país, una decisión que marca el final de años de operación en el mercado mexicano.

El anuncio llega en medio de la reestructuración global que la compañía emprendió tras enfrentar problemas financieros y acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos.

La noticia del fin de Red Lobster México sorprendió a clientes que siguieron a la marca durante décadas.

Red Lobster publicó un comunicado en el que confirma su cierre en México (@red_lobstermx / Instagram)

¿Por qué Red Lobster cerró sus sucursales en México?

El cierre de Red Lobster en México ocurre en un contexto complicado para la cadena a nivel internacional, pues en mayo de 2024, la compañía se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, después de enfrentar pérdidas, caída en el número de clientes y problemas financieros.

Aunque Red Lobster salió del proceso de bancarrota en septiembre de 2024 bajo una nueva estructura de propiedad respaldada por Fortress Investment Group, la cadena continuó con una estrategia de reestructuración y reducción de establecimientos.

Red Lobster se declara en bancarrota (Nam Y. Huh / AP)

El cierre en México de Red Lobster corresponde a las unidades operadas por su franquiciatario Grupo CMR, y por ahora, el comunicado de Red Lobster México no detalla una causa específica para la salida del país.

La decisión se suma a otros cierres internacionales, pues en junio de 2026, por ejemplo, Red Lobster cerró su icónico restaurante de Times Square, Nueva York, después de 23 años de actividad.

Con esto, Red Lobster deja de operar en México de manera definitiva desde el 17 de septiembre, poniendo fin a la presencia de la cadena en el país.