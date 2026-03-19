Uber anunció la llegada de Félix Olmo como nuevo Director General de Movilidad en México, un nombramiento que marca el inicio de una etapa estratégica para la compañía.

Con experiencia en Amazon y Procter & Gamble, Félix Olmo impulsará la innovación tecnológica y la accesibilidad de la plataforma, colocando a los socios conductores en el centro de las decisiones.

La designación coincide con la alianza de Uber como Promotor Oficial de la CDMX para la Copa Mundial 2026, reforzando su compromiso con la movilidad urbana.

Félix Olmo: Uber ofrecerá “mayor valor real para todos”

Félix Olmo llega a la dirección de Uber tras una destacada trayectoria en empresas globales de tecnología y consumo, habiendo desempeñado roles de liderazgo en Amazon y Procter & Gamble (P&G).

Su gestión estará enfocada en potenciar la capacidad de la plataforma para conectar la oferta y la demanda en tiempo real, garantizando servicios asequibles y seguros para locales y visitantes.

Al respecto, Olmo señaló que su prioridad será ofrecer “mayor valor real para todos”, enfocándose en la asequibilidad para los usuarios y en las oportunidades económicas para los miles de conductores que utilizan la aplicación.

La estrategia bajo su mando mantendrá a los conductores en el centro de la toma de decisiones, buscando mejorar su seguridad y experiencia diaria a través de nuevas herramientas de empoderamiento.

Con esta designación, Uber refuerza su compromiso con el mercado mexicano, donde tiene presencia desde 2013 y opera actualmente en más de 70 ciudades de 30 estados en México.

Con el nombramiento de Félix Olmo, Uber reafirma su objetivo de seguir invirtiendo en innovación para asegurar un futuro de movilidad más conectado y lleno de oportunidades.