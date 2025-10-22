La mezcla mexicana de petróleo para la exportación reporta crecimiento y para hoy, miércoles 22 de octubre, ha superado los 58 dólares.

El precio del petróleo llegó a los 54.63 dólares por barril el martes 21 de octubre; sin embargo, para las 8:44 horas del miércoles, tiempo local, subió hasta 58.52 dólares por barril.

Mezcla mexicana de exportación supera los 54.63 dólares por barril

De acuerdo con Google Finance, la mezcla mexicana cerró con un precio de 57.24 dólares y desde la apertura del mercado, éste ha subido un 2.24%, es decir. 1,28 dólares con respecto al cierre.

El miércoles 22 de octubre, hasta las 8:44 horas, tiempo local, el precio llegó a los 58.52 dólares por barril, es decir, mil 76.76 pesos mexicanos.

mezcla mexicana de petróleo el 22 de octubre (Captura de pantalla)

El precio compartido por Pemex en su página oficial lo marca en 54.63 dólares por barril, cotización que se actualiza a las 18:00 horas.

mezcla mexicana de petróleo (Captura de pantalla)

Durante la cotización de este miércoles, la mezcla mexicana llegó a su punto máximo, hasta las 9:00 horas, a las 4:55 horas, con un valor por barril de 58.79 dólares, es decir, mil 81.72 pesos mexicanos.

mezcla mexicana de petróleo el 22 de octubre (captura de pantalla)

Esto equivalente a 91 mil barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que dr produjo un año antes.