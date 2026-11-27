La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió una alerta para que los dueños de Audi, CrossFox o Saveiro, acudan a revisar sus vehículos de manera gratuita.

El aviso está dirigido únicamente a los propietarios de los siguientes modelos:

Audi: E-tron y Q8 año 2020 al 2024

Crossfox año 2014 al 2016

Saveiro año 2014 al 2016

Profeco: ¿Qué fallas encontraron en Audi, CrossFox y Saveiro?

En un boletín difundido este 27 de noviembre de 2026, la Profeco pidió a los dueños de Audi, CrossFox o Saveiro que acudan a una revisión gratuita por parte de Volkswagen México.

En ambas alertas, las revisiones y cambios que se necesiten se realizarán sin costo para las y los dueños de los autos. Profeco

En el caso de Audi, modelo e-tron y Q8 año 2020 al 2024, se ha encontrado que la unión atornillada de la varilla de empuje entre el pedal del freno y el servofreno podría soltarse por su débil ensamblaje.

“Si se suelta completamente, se podría afectar la función de frenado y del servofreno, lo que incrementa el riesgo de accidente”, señaló Profeco, haciendo un llamado a acudir a revisar dicha unión en Volkswagen.

Para evitarlo, la empresa inspeccionará la unión atornillada y realizará las medidas correctivas que se necesiten. Profeco

Audi, modelo e-tron y Q8 año 2020 al 2024, (Especial)

En cuanto a las mil 679 unidades de modelos Crossfox y Saveiro 2014 a 2016, la alerta es porque se podrían desprender pequeños filamentos de la carcasa del generador de gas en caso de activación de la bolsa de aire.

Estos filamentos podrían ser proyectados al interior del vehículo lesionando a las y los ocupantes. Mediante sus distribuidores autorizados, Volkswagen de México sustituirá el generador de gas. Profeco

Crossfox 2014 a 2016 (Especial)

Saveiro 2014 a 2016 (Especial)

Profeco difunde contactos de Audi, CrossFox y Saveiro

En caso de tener un auto Audi E-tron y Q8 año 2020 al 2024, los dueños pueden aclarar dudas acudiendo a los distribuidores autorizados, así como ponerse en contacto con:

Número: 800 849 23 83.

Correo electrónico: http://www.audi.com.mx/. mail@audi.com.mx

De igual manera, se pone a disposición los siguientes contactos para propietarios de los modelos Crossfox y Saveiro 2014 a 2016:

800 SERVI VW (7378489)

Correo electrónico: contacto@vw.com.mx

Sitio web: http://www.vw.com.mx/

En caso de que las personas consumidoras requieran orientación o interponer una queja, la Procuraduría mantiene disponibles sus canales oficiales y Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722.