El regreso de la National Football League (NFL) a México se convirtió en un acontecimiento de alcance internacional que dejó cifras históricas de asistencia, demanda de entradas y participación de aficionados. El encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, disputado el pasado 22 de noviembre en el Estadio Banorte, marcó el retorno de la liga a la capital tras cuatro años de ausencia.

Ticketmaster México acompañó a los seguidores desde el proceso de venta de entradas hasta su acceso al inmueble, mediante una operación 100 por ciento digital y meses de coordinación con la liga. De acuerdo con cifras de la boletera, 834 mil aficionados ingresaron a la fila virtual para intentar conseguir entradas; al considerar un promedio estimado de 2.6 boletos por comprador, la demanda potencial alcanzó los 2.2 millones de entradas, multiplicando varias veces la capacidad del recinto.

El resultado fue un estadio con 85 mil 612 aficionados, una de las asistencias más destacadas desde la reapertura del inmueble en marzo de este año, además de alcanzar una audiencia acumulada de 35.6 millones en México y Estados Unidos.

Alcance internacional y renovación de la afición en México

El fenómeno deportivo trascendió las fronteras nacionales, pues la venta registró compradores procedentes de 60 países. Según los datos reportados, el 45 por ciento de los aficionados que adquirieron boletos tenía previsto viajar a la Ciudad de México para asistir al partido, mientras que el 14 por ciento de los compradores procedía del extranjero.

Asimismo, la composición de la audiencia reflejó una afición en renovación, ya que el 51 por ciento de los compradores tenía menos de 35 años, lo que confirma el interés de las nuevas generaciones por los grandes acontecimientos deportivos y las experiencias en vivo.

Derrama económica de más de mil 555 millones de pesos en la CDMX

El impacto del NFL Mexico City Game también se extendió a la actividad económica de la capital. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), el partido generó una derrama económica superior a los mil 555 millones de pesos, impulsada por el consumo, el transporte, el hospedaje y los servicios turísticos.

Para Ticketmaster, esta operación digital permitió gestionar una convocatoria de gran escala, facilitar el acceso a la compra y confirmar que México se mantiene como uno de los mercados más relevantes para la NFL fuera de Estados Unidos.