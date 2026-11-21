Tras las fallas globales en la plataforma de Ticketmaster del viernes 20 de noviembre, la boletera ha respondido asegurando que su servicios de boletos y otros se han restablecido.

“Los boletos ahora se están mostrando correctamente, y otros servicios con los que algunos aficionados experimentaron problemas intermitentes anteriormente han vuelto a la normalidad”. Ticketmaster

Asimismo, Ticketmaster agradeció la paciencia de sus usuarios ante los inconvenientes por la caída, así como al equipos de taquilla quienes tras la falla tuvieron que agilizar el acceso a los eventos en distintos países.

Así afectos a usuarios la falla de Ticketmaster

La falla de Ticketmaster tuvo alcance internacional en su red global de 30 países donde opera la boletera, sin embargo, México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda fueron los paíse más afectados según los monitoreos en DownDetector e ItsDownRightNow.

Para nuestro país, México, miles de usuarios se vieron afectados por la caída de Ticketmaster.

Los principales eventos afectados por falla de Ticketmaster fue la jornada del primer día del Corona Capital 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, así como en el concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional.

Mientras que en los Estados Unidos la falla de Ticketmaster reportó inconvenientes en los accesos al concierto de Usher y Chris Brown en Nueva Orleans, donde se pudo observar una enorme filas que dio la vuelta alrededor del Denny Sanford PREMIER Center en Sioux Falls.