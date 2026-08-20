La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la reciente apreciación del peso mexicano frente al dólar, luego de que la moneda nacional rompiera la barrera de las 17 unidades y alcanzara niveles que no se veían desde 2024.

“Tenemos una economía muy sólida. Está creciendo el empleo y, con los proyectos de inversión, va a crecer más todavía.” Claudia Sheinbaum

Durante la Mañanera del Pueblo de este jueves 20 de agosto, Claudia Sheinbaum aseguró que el comportamiento del tipo de cambio refleja la fortaleza de la economía mexicana y la confianza que existe en el país.

Peso mexicano rompe la barrera de los 17 pesos por dólar

El peso mexicano cerró la jornada del miércoles en 16.9466 pesos por dólar, con lo que se colocó por debajo de las 17 unidades por primera vez en dos años; el nivel también representa uno de los mejores registros de la moneda nacional desde mayo de 2024.

Sheinbaum señaló que México no ha sido ajeno a los cambios derivados de los aranceles implementados por la administración de Donald Trump; sin embargo, afirmó que el país ha logrado mantener una buena condición económica.

“Sin embargo, hemos logrado obtener una buena condición, pero hay modificaciones, pero la economía está sólida, está creciendo el empleo e incluso la economía está creciendo” Claudia Sheinbaum

La mandataria destacó que la economía de México está sólida, que el empleo continúa creciendo y que los proyectos de inversión permitirán impulsar todavía más la actividad durante los próximos meses.

De esta manera, Claudia Sheinbaum defendió la fortaleza del peso mexicano frente al dólar y sostuvo que su desempeño es resultado tanto de las condiciones económicas nacionales como de la confianza internacional en México.