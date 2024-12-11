Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) aumentará el 2025 por lo que los principales aeropuertos de México como el AICM y AIFA se preparan para establecer sus nuevas tarifas.

Tanto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), actualizarán la TUA para el año 2025, por lo que seguro sus precios incrementarán.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de cuál será el más barato y por cuánto.

TUA 2025: esta es la tarifa del AICM

Este miércoles 11 de diciembre, el AICM anunció que haría un incremento de su tarifa del TUA de hasta un 2.5 por ciento , lo que lo coloca como uno de los aeropuertos con la TUA más cara de México.

El incremento de los precios en la TUA del AICM será de:

29.70 dólares para vuelos nacionales (cerca de los 598 pesos mexicanos)

56.39 dólares para vuelos internacionales (cerca de los mil 135 pesos mexicanos)

De acuerdo con lo publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF), el aumento correspondiente a la TUA está proyectado por debajo de la inflación que va aproximadamente del 4 por ciento.

TUA 2025: esta es la tarifa del AIFA

Al corte de esta nota el AIFA no ha actualizado sus precios sobre la TUA en su página web, por lo que se mantienen hasta el costo de diciembre 2024, los cuales son:.

266.62 pesos para vuelos nacionales

26.62 dólares para vuelos internacionales (cerca de los 536 pesos mexicanos)

Pero es posible que estas tarifas puedan ser actualizadas pronto, debido a que según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la TUA debe ser renovada cada 1 de enero.

Lo anterior considerando el incremento del Índice de Precios al Consumidor para el Total de los Consumidores Urbanos del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

TUA 2025: AICM vs AIFA este aeropuerto es el más barato y por cuánto

Hasta el momento las diferencias por el costo de la TUA entre el AICM y el AIFA son notables, por lo que al 11 de diciembre 2024, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tendría una tarifa más accesible.

Las diferencias de costos van de:

AICM: 29.70 dólares para vuelos nacionales (cerca de los 598 pesos mexicanos) VS AIFA: 266.62 pesos para vuelos nacionales; lo que representa un diferendo total de: 331. 38 pesos

AICM: 56.39 dólares para vuelos internacionales (cerca de los mil 135 pesos mexicanos) VS AIFA: 26.62 dólares para vuelos internacionales (cerca de los 536 pesos mexicanos); lo que representa un diferendo total de: 599 pesos