“Reuters miente sin descaso”, así respondió en redes sociales el empresario Elon Musk respecto al supuesto desmantelamiento del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Estados Unidos.

Además, la cuenta oficial del propio DOGE señaló que son noticias falsas y que el presidente Donald Trump recibió el mandato del pueblo estadunidense para modernizar el gobierno federal y sobre todo reducir el despilfarro, el fraude y el abuso.

“Como de costumbre, estas son noticias falsas de Reuters. El presidente Trump recibió el mandato del pueblo estadounidense de modernizar el gobierno federal y reducir el despilfarro, el fraude y el abuso. La semana pasada, DOGE rescindió 78 contratos despilfarradores y ahorró a los contribuyentes 335 millones de dólares. Volveremos en unos días con nuestra actualización habitual de los viernes” DOGE

Cabe recordar que al iniciar su segundo mandato como presidente de Estado Unidos, Donald Trump creó el DOGE como un organismo de eficiencia gubernamental, que se encargó de recortes y despidos a fin de reducir los gastos en burocracia, el cual fue destinado a operar por parte de Elon Musk, lo cual muchos vieron como un regalo especial al empresario que apoyó su campaña y el cual dirigió oficialmente hasta mayo de 2025.

DOGE asegura que sigue operando

El DOGE respondió que sigue operando y que solo la semana anterior “rescindió 78 contratos innecesarios y ahorró a los contribuyentes 335 millones de dólares” y que “volveremos en unos días con nuestra actualización habitual de los viernes”.

La respuesta sobre que Reuters miente sin descanso se dio este 25 de noviembre, mientras la declaración de DOGE fue el 24 de noviembre y la publicación que se presentó como exclusiva por Reuters el 23 de noviembre.

Reuters aseguró el desmantelamiento del DOGE

Reuters aseguró que el Departamento de Eficiencia Gubernamental se disolvió ocho meses antes del final de su mandato programado para julio de 2026 y que produjo pocis ahorros.

De acuerdo con las declaraciones de Scott Kupor a Reuters, señaló que “eso no existe”.

Cabe recordar que le propio Elon Musk la anunciaba como una motosierra que inspiró a mandatarios como Javier Milei.

No obstante, otro de los funcionarios que negó que el DOGE haya desaparecido fue Liz Huston, vocera del gobierno de Donald Trump quien señaló a Reuters que el presidente Donald Trump tiene el mandato claro de reducir el desperdicio, el fraude y el abuso en todo el gobierno federal.