Esta es la lista con los mejores descuentos y ofertas hoy al 17 de agosto 2025 en Chedraui que no te puedes perder.
Tal como comparte Chedraui en su portal, las ofertas son para ciertas sucursales Selecto, con descuentos y ofertas hoy al 17 de agosto 2025 en diversos departamentos.
Asimismo, no te olvides de disfrutar las ofertas de su último día del Martimiércoles Chedraui hoy miércoles 13 de agosto, previo a disfrutar de la siguiente lista de descuentos.
Chedraui ofertas hoy al 17 de agosto 2025: Lista de descuentos que no te puedes perder para tu despensa
Como se mencionó, podrás encontrar en varias sucursales de Selecto y tienda en línea diversas ofertas hoy al 17 de agosto 2025 en Chedraui:
- tarta de Santiago: 320 pesos la pieza
- tarta de Santiago individual: 49.50 pesos las pieza
- muffins del departamento de Panadería desde 15 pesos la pieza
- pan de caja Selecto Brand tipo brioche: 59.90 pesos
- bollo para hamburguesa Selecto Brand tipo brioche: 59.90 pesos
- pan para hot dog Selecto Brand tipo brioche: 59.90 pesos
- paella preparada: 268 pesos el kilo
- pizza artesanal grande: 119 pesos
- toda la sandwichería: 79.90 pesos
Así como una gran variedad de productos en la siguiente lista de descuentos parte de las ofertas hoy al 17 de agosto 2025 Chedraui:
- 20% en el kilo de almejas navaja
- 20% en productos Verdes Motivos del departamento de carnes
- 20% en callo de hacha
- 20% en camarón U12
- 20% en King crab por kilo
- 20% en jamones de pierna agranel
- 20% en productos Natureswett
- 3x2 en todos los productos de comal
- 3x2 en quesos empacados NocheBuena
En los productos del 3x2 de las ofertas hoy al 17 de agosto 2025 Chedraui, el tercero gratis corresponde a un producto de igual o menor precio.
Chedraui ofertas hoy al 17 de agosto 2025: Lista de descuentos para este regreso a clases
Parte de las ofertas hoy al 17 de agosto 2025 en Chedraui incluyó una lista de descuentos para este regreso a clases, entre ellos el 10% de descuento en mochilas Cool Capital:
- tablet Galaxy S6 lite: 6 mil 295 pesos
- impresora HP multifuncional smart tank 580: 4 mil 945 pesos
- laptop HP con Ryzen 7: 13 mil 495 pesos
- escritorios Home Line desde 2 mil 295 pesos, con envío gratis y armado fácil
- impresora Brother multifuncional: 6 mil 195 pesos
- impresora Epson multifuncional Ecotank: 5 mil 395 pesos
- silla gamer ergonómica Home Line: 6 mil 995 pesos
- silla gamer Kiwo: 3 mil 795 pesos
- 10% de descuento en accesorios Logitech
- bolígrafos Energel con 12 piezas: 248 pesos
- bolígrafos de gel Paper Mate 3 piezas: 35 pesos
- bolígrafos Energel 3 piezas: 122 pesos
- lápices Mirado Berol paquete de 4 piezas: 30 pesos
- cuaderno Scribe de raya, cuadro chico o grande: 129 pesos
- cuaderno profesional Norma Kuromi: 109 pesos
- cuadero profesional Norma Kiut cuadro chico: 96 pesos
- cuaderno Norma 360 profesional: 99 pesos
Asimismo, las ofertas hoy al 17 de agosto 2025 Chedraui de cómputo, telefonía o muebles de oficina tiene la promoción de hasta 19 meses sin intereses con tarjetas de crédito BBVA.