Esta es la lista con los mejores descuentos y ofertas hoy al 17 de agosto 2025 en Chedraui que no te puedes perder.

Las ofertas son para ciertas sucursales Selecto, con descuentos y ofertas hoy al 17 de agosto 2025 en diversos departamentos.

Asimismo, no te olvides de disfrutar las ofertas de su último día del Martimiércoles Chedraui hoy miércoles 13 de agosto, previo a disfrutar de la siguiente lista de descuentos.

Chedraui ofertas hoy al 17 de agosto 2025: Lista de descuentos que no te puedes perder para tu despensa

Como se mencionó, podrás encontrar en varias sucursales de Selecto y tienda en línea diversas ofertas hoy al 17 de agosto 2025 en Chedraui:

tarta de Santiago: 320 pesos la pieza

tarta de Santiago individual: 49.50 pesos las pieza

muffins del departamento de Panadería desde 15 pesos la pieza

pan de caja Selecto Brand tipo brioche: 59.90 pesos

bollo para hamburguesa Selecto Brand tipo brioche: 59.90 pesos

pan para hot dog Selecto Brand tipo brioche: 59.90 pesos

paella preparada: 268 pesos el kilo

pizza artesanal grande: 119 pesos

toda la sandwichería: 79.90 pesos

Así como una gran variedad de productos en la siguiente lista de descuentos parte de las ofertas hoy al 17 de agosto 2025 Chedraui:

20% en el kilo de almejas navaja

20% en productos Verdes Motivos del departamento de carnes

20% en callo de hacha

20% en camarón U12

20% en King crab por kilo

20% en jamones de pierna agranel

20% en productos Natureswett

3x2 en todos los productos de comal

3x2 en quesos empacados NocheBuena

En los productos del 3x2, el tercero gratis corresponde a un producto de igual o menor precio.

Las ofertas sólo aplican en algunos Chedraui Selecto, por lo que precios podrían variar.

Chedraui ofertas hoy al 17 de agosto 2025: Lista de descuentos para este regreso a clases

Parte de las ofertas hoy al 17 de agosto 2025 en Chedraui incluyó una lista de descuentos para este regreso a clases, entre ellos el 10% de descuento en mochilas Cool Capital:

tablet Galaxy S6 lite: 6 mil 295 pesos

impresora HP multifuncional smart tank 580: 4 mil 945 pesos

laptop HP con Ryzen 7: 13 mil 495 pesos

escritorios Home Line desde 2 mil 295 pesos, con envío gratis y armado fácil

impresora Brother multifuncional: 6 mil 195 pesos

impresora Epson multifuncional Ecotank: 5 mil 395 pesos

silla gamer ergonómica Home Line: 6 mil 995 pesos

silla gamer Kiwo: 3 mil 795 pesos

10% de descuento en accesorios Logitech

bolígrafos Energel con 12 piezas: 248 pesos

bolígrafos de gel Paper Mate 3 piezas: 35 pesos

bolígrafos Energel 3 piezas: 122 pesos

lápices Mirado Berol paquete de 4 piezas: 30 pesos

cuaderno Scribe de raya, cuadro chico o grande: 129 pesos

cuaderno profesional Norma Kuromi: 109 pesos

cuadero profesional Norma Kiut cuadro chico: 96 pesos

cuaderno Norma 360 profesional: 99 pesos

Asimismo, las ofertas hoy al 17 de agosto 2025 Chedraui de cómputo, telefonía o muebles de oficina tiene la promoción de hasta 19 meses sin intereses con tarjetas de crédito BBVA.