Desde el día de mañana 12 de agosto 2025 estará vigente el Martes y Miércoles del Campo Soriana, que llega con las mejores ofertas en varios productos de diversos departamentos.
Como ya es costumbre, Soriana ofrece cada semana el Martes y Miércoles del Campo, con el fin de poner a precio especial artículos de las categorías de frutas y verduras, carnes y pescados.
De manera que a partir del día de mañana 12 de agosto 2025 podrás encontrar una gran variedad de artículos perecederos en rebaja; te contamos cuáles son las mejores ofertas.
Estas son las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana 12 de agosto 2025
Las ofertas del Martes y Miércoles del Campo de Soriana que habrá a partir de mañana 12 de agosto 2025, llegarán sin falta y como de costumbre para beneficio del bolsillo de las familias mexicanas.
Pero como ya es costumbre, hasta este momento no se conocen ninguno de los beneficios que vas a poder encontrar en las diversas sucursales de Soriana como parte del Martes y Miércoles del Campo 12 de agosto.
Aunque también puedes tener toda la tranquilidad de que en cuanto se publiquen lo primeros precios especiales, acá mismo te compartiremos todos los detalles que necesitas conocer.
Encuentra ofertas en Soriana desde hoy
Previo al inicio de las ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana 12 de agosto 2025, te podemos contar que ya hay diversos precios especiales, rebajas y demás beneficios en las tiendas:
- Alimento para perro adulto Campeón 18 kg a 749 pesos (2 por 10% de descuento)
- Refresco Coca-Cola 3 litros a 45 pesos (2 por 69 pesos, 600 puntos)
- Aceite comestible Gran Tradición 800 ml a 32.10 pesos (2 por 59 pesos)
- Freidora de aire Ninja DZ201 7.5 L negra a 4,867.50 pesos (antes 6,490 pesos, 18 MSI y garantía extendida)
- Llanta Goodyear 185/65R15 Assurance 88T a 2,190 pesos (1,642.50 cada una comprando 4, doble puntos con tarjetas participantes)
- Pasta dental Colgate Máxima Protección Anticaries 160 ml a 50.50 pesos (300 puntos, cupón aplicable)
- Queso barra regular Philadelphia 2 pack 440 g a 95 pesos (2 por 70% de descuento)
- Leche condensada Nestlé La Lechera 200 g a 17.50 pesos (2 por 50% de descuento)
- Tequila Don Ramón Punta Diamante 750 ml a 405 pesos (270 pesos cada uno comprando 3)
- Leche condensada Nestlé La Lechera 670 g a 50.90 pesos (2 por 50% de descuento)
- Refresco Squirt 2 litros a 20.90 pesos (2 por 35 pesos, 300 puntos)
- Purina Campeón alimento seco para perros adultos 15 kg a 655 pesos (2 por 10% de descuento)
- Cerveza Heineken 473 ml (4 por 3)
- Tequila José Cuervo Tradicional 950 ml (2 por 50% de descuento)
- Papel higiénico Pétalo 18 rollos (30% de descuento)
- Colchón matrimonial Spring Air (30% de descuento y 18 MSI en línea)