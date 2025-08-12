El Miércoles de Plaza de La Comer se pondrá en marcha para beneficio de sus clientes el día 13 de agosto 2025 con las mejores ofertas con disponibilidad en tiendas participantes de La Comer y Fresko.

Lo anterior debido a que cada semana, las marcas de tiendas de autoservicio, La Comer y Fresko, activan una amplia variedad de ofertas que son únicamente válidas por un día: el Miércoles de Plaza.

Debes recordar que los precios especiales y artículos participantes aplican en el departamento de frutas y verduras, por lo que si piensas surtir tu despensa te sugerimos consultar las ofertas vigentes.

Estas son las mejores ofertas de Miércoles de Plaza La Comer 13 de agosto 2025

El Miércoles de Plaza de La Comer estará vigente a lo largo del día 13 de agosto 2025, por lo que vas a poder encontrar diversos productos del departamento de frutas y verduras a precio especial.

Pero hasta la publicación original de este contenido, no se conoce ninguno de los precios especiales, rebajas, promociones y demás beneficios que estarán disponibles en las tiendas.

Aunque puedes estar tranquilo, pues en cuanto se compartan los primeros adelantos de las ofertas de Miércoles de Plaza La Comer 13 de agosto 2025, acá mismo las vas a encontrar.

Ofertas en La Comer desde hoy

Antes de que se compartan todas las ofertas del Miércoles de Plaza La Comer 6 de agosto 2025, te podemos contar que en la cadena de supermercados ya están disponibles varios precios especiales:

Plátano Tabasco por kilo a 29 pesos con 90 centavos

Papaya Maradol por kilo a 42 pesos con 90 centavos

Mango Ataulfo por kilo a 49 pesos con 90 centavos

Fresa por pieza a 79 pesos con 90 centavos

Piña Miel por kilo a 32 pesos con 90 centavos (antes 38.90)

Manzana Royal Gala por kilo a 49 pesos con 90 centavos

Uva blanca sin semilla por kilo a 139 pesos

Melón chino por kilo a 32 pesos con 90 centavos

Manzana Red Delicious por kilo a 36 pesos con 90 centavos (antes 43.90)

Mango Manila por kilo a 59 pesos con 90 centavos (antes 69.90)

Guayaba por kilo a 49 pesos con 90 centavos

Manzana Granny por kilo a 32 pesos con 90 centavos

Pera De Anjou por kilo a 69 pesos con 90 centavos

Sandía Charleston por kilo a 32 pesos con 90 centavos

Manzana Delicious por kilo a 49 pesos con 90 centavos

Milanesa de pechuga selecta a 232.00 pesos

Pechuga selecta en oferta a 146.70 pesos (antes 156.00)

Milanesa de pechuga selecta a 195.00 pesos

Pechuga selecta a 144.00 pesos

Filete de pechuga selecta a 215.00 pesos

Pollo selecto entero a 56.00 pesos

Muslo selecto a 105.00 pesos

Pechuga con hueso selecta a 101.00 pesos

Pechuga selecta a 145.00 pesos

Muslo selecto a 98.00 pesos

Pierna selecta en oferta a 95.70 pesos (antes 103.00)

Molida de pechuga selecta a 215.00 pesos

Pierna y muslo selecto a 101.00 pesos

Pierna y muslo anatómica a 89.00 pesos

Pierna selecta a 95.00 pesos