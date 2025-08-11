Te contamos cuáles son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui que encontrarás a partir de mañana 12 de agosto 2025: toma nota de las rebajas en frutas, verduras y otros productos.
Semana a semana, las tiendas de autoservicio reconocidas por el slogan de ser las que “cuestan menos”, traen los precios más bajos del mercado en los departamentos de frutas y verduras, así como carnes.
Con el fin de que no te pierdas ninguno de los descuentos, acá mismo te decimos cuáles son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui que habrá desde mañana 12 de agosto 2025.
Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 12 de agosto 2025
Las ofertas Martimiércoles Chedraui 12 de agosto 2025 traerán como cada semana, una amplia variedad de beneficios que aplican en sus departamentos de productos comestibles perecederos.
No obstante, de momento no se han dado a conocer ninguno de los precios especiales, promociones, rebajas y demás beneficios que estarán disponibles en las tiendas.
Pero no te preocupes, pues como bien debes saber, una vez que se compartan las primeras ofertas del Martimiércoles Chedraui 12 de agosto 2025, acá mismo las vas a encontrar.
Encuentra estas ofertas en Chedraui desde hoy
Poco antes de que inicie el Martimiércoles 12 de agosto, en Chedraui ya hay distintas ofertas en los artículos de distintos departamentos, como el caso de las siguientes:
- Molida fina de res 95-5 por kilo a 209 pesos
- Molida de res por kilo a 144 pesos
- Bistec pulpa blanca de res por kilo a 216 pesos
- Milanesa pulpa negra de res por kilo a 257 pesos
- Chambarete con hueso de res por kilo a 162 pesos
- Carne para deshebrar de res por kilo a 219 pesos
- Bistec pulpa negra de res por kilo a 249 pesos
- Molida selecta de res por kilo a 214 pesos
- Hígado Sukarne de res rebanado 500 gramos a 37 pesos
- Molida mixta de res con cerdo por kilo a 192 pesos
- Retazo con hueso para caldo de res por kilo a 127 pesos
- Pechuga sin hueso por kilo a 185 pesos
- Pechuga corte americano por kilo a 169 pesos
- Milanesa de pechuga por kilo a 179 pesos
- Pierna y muslo por kilo a 37 pesos
- Pollo entero por kilo a 43 pesos
- Pechuga sin hueso congelada por kilo a 159 pesos
- Pierna corte americano por kilo a 41 pesos
- Pierna fresca por kilo a 39 pesos
- Pollo molido por kilo a 89 pesos
- Pechuga sin hueso light por kilo a 179 pesos
- Alitas marinadas por kilo a 89 pesos
- Pierna light por kilo a 41 pesos
- Medallón de pechuga por kilo a 179 pesos