¿Soriana depositó la quincena doble? Una publicación en Reddit lo confirma. Pero eso no es todo, pues la tienda pidió a sus trabajadores no retirar el dinero extra.

Este miércoles 27 de marzo de 2024, un usuario compartió una captura de pantalla de un correo donde Soriana informa de un error en la dispersión de nómina correspondiente a la segunda quincena de marzo.

Además, se indica a los trabajadores “afectados” que el pago duplicado de la quincena no se debe retirar. Te contamos lo que se sabe del error.

El usuario Bbarracuda93 compartió en Reddit una captura de pantalla de un correo enviado por la Dirección de Operaciones de las tiendas Soriana en donde se indica un error en la dispersión de la nómina para esta segunda quincena de marzo.

De acuerdo con el correo, el sistema de dispersión de la nómina de los trabajadores de Soriana duplicó el pago, lo que significa que depositó la quincena doble y más dinerito; el sueño de todos, ¿no?

Sin embargo, no todo es tan rosa como parece, pues Soriana pidió a sus trabajadores no retirar el dinero extra.

El correo enviado por Soriana donde se informa del error en el depósito de la quincena doble está dirigido al equipo de operaciones de la cadena de tiendas de autoservicio.

En el texto, Soriana pidió a sus trabajadores no retirar el dinero extra de la quincena doble debido a que Santander ya se encuentra en trabajos de recuperación del mismo debido al error en su sistema de dispersión de nómina.

Buenos días equipo de operaciones, se les informa que debido a un error en el sistema en la dispersión de la nómina se duplicó el pago, favor de no retirar o disponer del dinero duplicado ya que se está buscando con Santander esta recuperación.

Asimismo, Soriana pidió a sus colaboradores que por alguna razón tengan portabilidad de nómina a otros bancos, que transfieran de regreso la quincena doble, con el fin de realizar la recuperación de manera automática por parte de la empresa.

Aunque suene tentador quedarse con la doble quincena, lo cierto es que podría no ser una buena idea.

Y es que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros indica que, en caso de que te depositen a tu cuenta por error, no debes disponer de ese dinero y podría traerte alguna acción legal.

Si por el contrario, te depositaron en tu cuenta por error, no dispongas de ese dinero. Aunque no es tu culpa, seguramente su dueño lo estará buscando. Contacta a tu banco y revisa de dónde provino el depósito. De usar lo que no es tuyo, podrías hacerte responsable de alguna acción legal.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros