Tatiana Clouthier fue a un edificio de la empresa Marhnos para hablar de la candidata presidencial de la oposición, pero Kenia López Rabadán le hizo ver un error.

Y es que a través de sus redes sociales, la ahora coordinadora de voceros de la candidata presidencial de Morena cuestionó los motivos por los que las conferencias de prensa “Mañanetas” de Xóchitl Gálvez, se llevan a cabo en dicha corporación.

Sin embargo, tras develar los supuestos motivos, Kenia López Rabadán respondió a las palabras de Tatiana Clouthier para corregirla.

Una decidida Tatiana Clouthier acudió a un edificio de Marhnos, empresa dedicada al desarrollo inmobiliario, ubicado en el cruce de la avenida Thiers y avenida Lafayette, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

De acuerdo con la ex secretaria de Economía, su visita fue para acusar que en esas instalaciones de dicha corporación Xóchitl Gálvez realiza sus conferencias de prensa “Mañanetas”, y no desde las sedes del PRD, PRI o PAN.

“La gran pregunta es ¿Por qué está aquí, en una empresa particular, haciendo las ruedas de prensa”.

Tatiana Clouthier respondió a su propia pregunta, y afirmó que todo se debe a que la candidata de oposición habría dado permisos a Marhnos para que construyeran edificios.

Aunado a esta situación, manifestó que existió conflicto de intereses, pues Xóchitl Gálvez habría vendido servicios o productos a la compañía inmobiliaria.

En relación al viaje que realizó la candidata presidencial del PRI, PAN, y PRD a España, Tatiana Clouthier aseguró que este fue “patrocinado” por uno de los dueños de la empresa Marhnos.

Sin embargo, su video, publicado en sus redes sociales, obtuvo una respuesta inesperada por parte de Kenia López Rabadán, quien le mostró los errores en sus señalamientos.

Esta es #LaNeta y no la de sus “mañanitas”. #XochitlCorrupta pic.twitter.com/ZfCTA4EeI8

A través de su cuenta personal de X (@kenialopezr), Kenia López Rabadán respondió a Tatiana Clouthier y le hizo ver un error que cometió tras acudir a un edificio de la empresa Marhnos.

En primera instancia, la senadora por el PAN señaló que a las instalaciones a las que acudió la ex funcionaria no son en donde se realizan las conferencias de prensa “Mañanetas”.

Para comprobar esta situación, Kenia López Rabadán pidió a Tatiana Clouthier corroborar la información con medios de comunicación y reporteros que acuden a la llamada Conferencia de la verdad.

Luego de ello, señaló que no fue uno de los dueños de Marhnos quien pagó el viaje de Xóchitl Gálvez, pues al personaje a quien hace referencia ni siquiera tiene relación con la compañía y no es mexicano.

Kenia López Rabadán instó a revisar una fotografía, para constatar que se trata de Javier Fernández, un consejero económico de la Comunidad de Madrid.

Finalmente, la legisladora recomendó a Tatiana Clouthier no permitir que Mario Delgado, dirigente de Morena, la haga mentir, pues se ve expuesta a mentiras y errores.

“Dile a Mario Delgado que no te haga mentir. Y de paso dile que ¡XÓCHITL VA A GANAR! Por favor quiérete y cuídate y no les permitas que te expongan a tantas mentiras y errores, NO es digno para ti Tatiana”.

Kenia López Rabadán