Claudia Sheinbaum celebró la recuperación de la cuota de exportación de azúcar hacia Estados Unidos, medida que beneficiará a más de 500 mil familias vinculadas con esta actividad agrícola.

Durante la mañanera del 13 de julio de 2026, la presidenta de México destacó que el incremento dará estabilidad al campo mexicano y abrirá nuevas oportunidades, como la producción de etanol a partir de caña y bagazo para sustituir el MTBE en combustibles.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum subrayó que el acuerdo permitirá reducir la importación de jarabe de maíz de alta fructosa.

Sheinbaum: México y Estados Unidos impulsan uso de etanol

Claudia Sheinbaum, de 64 años edad, adelantó que México y Estados Unidos ya se encuentran en conversaciones para impulsar el uso de etanol como aditivo en combustibles, éste sustituiría al MTBE.

Al incrementarse la demanda de etanol, se abriría un nuevo mercado para los productores nacionales de caña.

La importancia de la exportación de azúcar a Estados Unidos

Sheinbaum recordó que desde 2022 y hasta 2026 disminuyó la exportación de azúcar a Estados Unidos, por lo que hubo sobreproducción en México que no tenía salida.

“Era mucha producción y no había quién comprara su producto... Los precios se colapsaron” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Por lo que desde el año pasado, la Jefa del Ejecutivo sostuvo tres reuniones con toda la cadena productiva del azúcar para recuperar el acceso al mercado estadounidense.

No obstante, la propia reconoció que Julio Berdegué, exsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, fue quien concretó las negociaciones con el Departamento de Agricultura (USDA) y el Departamento de Comercio de Estados Unidos.