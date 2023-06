Vives en Querétaro, pues atento porque Shein Pop Up llegará al estado; te damos los detalles del cuándo y dónde podrás visitar la tienda física de la famosa marca de ropa y accesorios en línea.

Si eres uno de los tantos compradores y fans de Shein, esto te va a gustar, pues su tienda física llegará con lo mejor de la marca a Querétaro como parte de su gira Pop Up Stores.

Luego de que en este 2023, Shein Pop Up ya se hiciera presente en Cancún en marzo pasado, y con ello ahora es turno de Querétaro.

¿Cuándo y dónde se podrá visitar la tienda física de Shein Pop Up en Querétaro?

Shein Pop Up en Querétaro estará dentro de la Plaza Boulevares, misma que se ubica en boulevard Bernardo Quintana número 4100, en la colonia Álamos 3.ª sección en Santiago de Querétaro.

Asimismo, la tienda física de Shein Pop Up en Querétaro estará disponible desde hoy 1º y hasta el 4 de junio del 2023 en un horario de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

¿Qué tendrá la Shein Pop Up en Querétaro?

La Shein Pop Up en Querétaro será toda un boutique en la que encontrarás una variedad de artículos de moda y belleza para mujer, hombre, niños y niñas de la marca de ropa.

Sin embargo, deberás tomar en cuenta que el stock de Shein Pop Up en Querétaro será mínimo.

Ya que el principal objetivo de las tiendas físicas de Shein Pop Up es que los compradores conozcan sus diseños, telas y acabados con el fin de estar seguros de la calidad a la hora de adquirir productos en línea de la marca.

Asimismo, dentro de la Shein Pop Up en Querétaro se llevará a cabo el programa de The Next Cycle, en el cual se le da a la ropa usada una segunda vida.

Con lo que podrás ir a donar ropa usada para reciclaje en la Shein Pop Up en Querétaro sin importar de qué marca sean y cambio obtendrás regalos y muchas sorpresas mas.