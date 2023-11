La respuesta de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Tv Azteca, al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) generó una serie de reacciones a favor en redes sociales de algunos periodistas y líderes de opinión.

AMLO hizo referencia directa a Ricardo Salinas Pliego por primera vez durante la mañanera del 3 de noviembre de 2023; el presidente criticó la cobertura de Tv Azteca sobre los daños en Acapulco por el paso del huracán Otis.

El mandatario consideró que el móvil de esta “campaña hablando de la incapacidad del gobierno” es el enojo del empresario porque su administración no le condonó el pago de 25 mil millones de pesos que adeuda en impuestos.

“Esto ha generado malestar en Ricardo. Lo entiendo. No voy a ponerme a pelear con él, que es cosa de comprender cuál es mi situación: no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice”

AMLO