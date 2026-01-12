Ricardo Salinas Pliego presumió su nuevo helicóptero Leonardo AW139 que le habían traído “los reyes magos”, así lo afirmó el empresario en redes sociales.

En su publicación, Ricardo Salinas Pliego anunció que viajaba a Estados Unidos para participar en varias reuniones y aprovechó para presumir su nuevo helicóptero Leonardo AW139.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas (Moisés Pablo Nava)

Ricardo Salinas Pliego presenta su nuevo helicóptero Leonardo AW139

Ricardo Salinas Pliego presumió en redes sociales su Leonardo AW139, uno de los helicópteros medianos más completos del mundo, ideal para uso ejecutivo.

De acuerdo con la información, Leonardo AW139 es un helicóptero bimotor italiano líder en su clase y que suele ser utilizado para transporte VIP, servicios médicos de emergencia, búsqueda y rescate y misiones militares.

Este helicóptero es fabricado y distribuido por la empresa Leonardo Helicopters y tiene un precio base de 15.9 millones de dólares; es decir, alrededor de 286 millones de pesos mexicanos.

Cabe mencionar que en su publicación para presumir su nuevo helicóptero Leonardo AW139, Ricardo Salinas Pliego aprovechó para decir que viajará a Estados Unidos porque “hay mucho que hacer por allá”.