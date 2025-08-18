Hoy domingo 17 de agosto, se realiza el Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional, y aquí te daremos a conocer los resultados de los números ganadores.

Este Sorteo Zodiaco 1715 será alusivo al 32 aniversario de La Nueva Viga y se realizará en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional.

El Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional empezará en punto de las 20:00 horas y podrás ver la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Mientras da inicio el sorteo a continuación te brindamos información de interés en torno a este Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional.

Estos son los ganadores del Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional

El Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional está por iniciar y aquí te daremos a conocer los números ganadores de los premios principales. Estos son los resultados:

El ganador del premio mayor de 7 millones de pesos es:

PENDIENTE

Los dos ganadores de 1 millón 100 mil pesos son:

PENDIENTE

PENDIENTE

Los dos ganadores de 176 mil pesos son:

PENDIENTE

PENDIENTE

Los dos ganadores de 88 mil pesos son:

PENDIENTE

PENDIENTE

Los dos ganadores de 61 mil 600 pesos son:

PENDIENTE

PENDIENTE

Los dos ganadores de 52 mil 800 pesos son:

PENDIENTE

PENDIENTE

Los tres ganadores de 44 mil pesos son:

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

Los tres ganadores de 35 mil 200 pesos son:

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

Los cuatro ganadores de 26 mil 400 pesos son:

Libra 9117

Piscis 0036

Virgo 0436

Cáncer 1124

¿Dónde puedo consultar la lista de resultados del Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional?

En cuanto se revelen los resultados de los premios principales del Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional, en esta nota enlistaremos los números ganadores.

Para este Sorteo Zodiaco 1715 se otorgarán 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22 mil 622 premios.

De manera que la lista completa de resultados del Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional podrás consultarla mañana, 18 de agosto, de las siguientes maneras:

a través de las redes sociales de la Lotería Nacional

en la página de la Lista de Premios

mediante el verificador de cachitos en este enlace

En caso de que resultes ganador de algún premio, ten en cuenta que sólo contarás con 60 días naturales posteriores al evento para reclamarlo.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional se jugará en una serie y participarán 120 mil billetes numerados del 00000 al 9999.

Para este Sorteo Zodiaco 1715 hay en juego un premio mayor de 11 millones de pesos para quien haya adquirido la serie, mientras que por un cachito se pueden ganar hasta 550 mil pesos.

En el Sorteo Zodiaco 1715 de la Lotería Nacional 1 de cada 5 gana, y otros premios que puedes llevarte son:

premios directos: números que cantan los niños gritones

premios por aproximación: números cercanos a los números que ganaron premios principales

premios por terminación: números cuyas últimas 4, 3 o 2 cifras son iguales a los números que ganaron los dos premios principales

reintegros: números cuya última cifra es igual a la de los números que ganaron los dos premios principales