Hoy viernes 15 de agosto, se realizará el Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional, y aquí te daremos a conocer los resultados de los números ganadores.

Este Sorteo Superior 2855 será en celebración del Día de la Juventud, y se realizará en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional.

El Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional empezará en punto de las 21:00 horas y podrás ver la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

A continuación te brindamos información de interés en torno a este Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional.

Estos son los ganadores del Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional

El Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional está por iniciar y aquí te daremos a conocer los números ganadores de los premios principales:

El ganador del premio mayor de 17 millones de pesos es:

PENDIENTE

El ganador de 1 millón 440 mil pesos es:

PENDIENTE

Los cuatro ganadores de 275 mil pesos son:

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

Los cuatro ganadores de 144 mil pesos son:

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

Los diez ganadores de 90 mil pesos son:

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

¿Dónde puedo consultar la lista de resultados del Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional?

En cuanto se revelen los resultados de los premios principales del Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional, en esta nota enlistaremos los números ganadores.

Para este Sorteo Superior 2855 se otorgarán 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12 mil 896 premios.

De manera que la lista completa de resultados del Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional podrás consultarla mañana, 16 de agosto, de las siguientes maneras:

a través de las redes sociales de la Lotería Nacional

en la página de la Lista de Premios

mediante el verificador de cachitos en este enlace

En caso de que resultes ganador de algún premio, ten en cuenta que sólo contarás con 60 días naturales posteriores al evento para reclamarlo.

¿Cómo participar en el Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional?

Aún tienes tiempo para participar en el Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional, pues tendrás hasta las 17:50 horas de hoy, 15 de agosto, para adquirir tus cachitos.

Estos puedes comprarlos de manera electrónica en la página web alegrialoteria.com o bien, en algún expendio de cachitos de la Lotería Nacional cercano a tu domicilio.

El Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional se jugará en dos series y participarán 60 mil billetes numerados del 00001 al 60000.

El costo de las series y cachitos para este Sorteo Superior 2855 son los siguientes:

un cachito tiene un costo de 40 pesos

una serie (20 cachitos) tiene un costo de 800 pesos

dos series (40 cachitos) tiene un costo de 1 mil 600 pesos

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional?

Para este Sorteo Superior 2855 hay en juego un premio mayor de 17 millones de pesos para quien haya adquirido las dos series.

En caso de haber adquirido una serie, el premio máximo es de 8.5 millones de pesos, mientras que por un sólo cachito se pueden ganar hasta 425 mil pesos.

En el Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional 1 de cada 5 gana , y otros premios que puedes llevarte son:

premios directos: números que cantan los niños gritones

premios por aproximación: números cercanos a los números que ganaron premios principales

premios por terminación: números cuyas últimas 4, 3 o 2 cifras son iguales a los números que ganaron los dos premios principales

reintegros: números cuya última cifra es igual a la de los números que ganaron los dos premios principales