Hoy viernes 15 de agosto se lleva a cabo el Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4096 de la Lotería Nacional, por lo que te daremos los resultados de los números ganadores.

Para este Sorteo Melate, Revancha y Revanchita hay en juego una bolsa acumulada de 94 millones de pesos , la cual se irá acumulando en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores.

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4096 de la Lotería Nacional empieza en punto de las 21:00 horas y podrás verlo en vivo a través de los siguientes medios:

redes sociales de los Sorteos Electrónicos de la Lotería Nacional

canal oficial de YouTube de los Sorteos Electrónicos de la Lotería Nacional

A continuación te daremos a conocer información acerca de este Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4096 de la Lotería Nacional así como la lista con los números ganadores.

Estos son los resultados Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4096 de la Lotería Nacional

Los resultados con los números ganadores de la bolsa acumulada de 94 millones de pesos del Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4096 de la Lotería Nacional los encontrarás aquí:

El ganador de Melate es:

PENDIENTE

El ganador de Revancha es:

PENDIENTE

El ganador de Revanchita es:

PENDIENTE

¿Cómo participar en el Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4096 de la Lotería Nacional?

Dado que el Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4096 de la Lotería Nacional comenzará hasta las 21:00 horas de hoy, viernes 15 de agosto, por lo que todavía puedes participar.

Para ello deberás acudir al expendio de la Lotería Nacional más cercano a tu domicilio y llenar tu volante, o bien, definir tu combinación o combinaciones de manera digital a través del sitio alegrialoteria.com.

Los resultados del Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4096 de la Lotería Nacional podrás consultarlos de las siguientes maneras:

a través de las redes sociales de la Lotería Nacional

en la página de Internet de la Lotería Nacional

Recuerda que en caso de ganar algún premio, sólo contarás con 60 días naturales posteriores al evento para reclamarlo.

¿Cómo se juega el Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4096 de la Lotería Nacional?

Este Sorteo de la Lotería Nacional otorga hasta tres oportunidades de ganar: Melate como primera oportunidad, Revancha como segunda y Revanchita como última.

Cada uno de estos tres sorteos que integran el Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4096 cuenta con su propia bolsa acumulada.

En el caso de Melate, la bolsa acumulada es de un valor mínimo de 30 millones de pesos, en Revancha de 20 millones de pesos y de Revanchita una bolsa mínima de 10 millones de pesos.

Sin embargo, las bolsas acumuladas irán en aumento en caso de que no exista un ganador en los sorteos anteriores.

Para jugar en el Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4096 de la Lotería Nacional deberás elegir una o hasta cinco combinaciones de entre 6 y 10 números de un conjunto entre el 1 y 56.

Esta misma combinación será con la que participarás para los tres sorteos. Para ganar, los números de tu combinación deberán coincidir con un mínimo de 2 números naturales; entre más números coincidan, mayor es el monto a ganar.