La industria alimentaria mexicana despidió a Vicente López Rodea, presidente del Consejo de Administración de Grupo La Costeña, cuya muerte fue confirmada el 16 de septiembre de 2026 por organismos empresariales y representantes del sector agroalimentario.

Considerado una figura clave en el crecimiento de La Costeña, una de las marcas más emblemáticas de México, Vicente López Rodea impulsó la expansión nacional e internacional de la compañía durante décadas.

Su legado empresarial trascendió la producción de conservas alimenticias y lo convirtió en un referente para la industria mexicana, donde también destacó por su participación en organismos gremiales.

Confirman muerte de Vicente López Rodea

La muerte de Vicente López Rodea fue confirmado por destacados organismos del gremio empresarial, entre ellos la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA), la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

CCE lamenta la muerte de Vicente López Rodea, presidente del Consejo de Grupo La Costeña (Especial)

Vicente López Rodea fue hijo de don Vicente López Resines, quien dio origen a la empresa en 1923 a partir de una tienda de abarrotes en Tlatelolco, CDMX.

Además de ser hermano de Eugenio López Rodea, creador de Grupo Jumex, Vicente López Rodea desempeñó un papel clave en el ámbito gremial al figurar como socio, consejero y fundador de la CANAINCA en 1985.

A lo largo de su trayectoria directiva, impulsó la expansión de La Costeña más allá de sus tradicionales chiles enlatados, diversificando su catálogo con más de 400 productos que incluyen frijoles, salsas y mayonesas.

La Costeña consolidó plantas de producción en el Estado de México, San Luis Potosí y Sinaloa, exportando a más de 77 países e incorporando marcas como Totis, Cacahuates Nipón y Galletas MacMa.

Hacia 2025, la compañía registraba ventas por 17,597 millones de pesos y empleaba a 4,300 colaboradores.

Aunque la causa de su fallecimiento no ha sido revelada públicamente, su legado perdura como un pilar del desarrollo industrial en México.