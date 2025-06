Peter Cerdá, vicepresidente de regional de América para la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés), le pidió al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) mejorar sus vías de comunicación; aquí te decimos quién es él.

En el marco de la 81° reunión anual de la IATA que se realiza en la ciudad de Nueva Delhi, India, Peter Cerdá explicó que el AIFA cuenta con mala conectividad terrestre y la negativa de las aerolíneas para iniciar operaciones en el municipio de Santa Lucía, Estado de México.

Sin embargo, en la misma conferencia, el vicepresidente de IATA también destacó el modelo privatizador de las aerolíneas en Argentina, impulsado por el presidente Javier Milei, pero:

Perter Cerdá es el actual vicepresidente regional de IATA en América, por lo que cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria del sector aéreo, según propia biografía de Linkedin.

La edad de Peter Cerdá no forma parte de algún registro público, por lo que se desconoce este dato.

El signo zodiacal de Peter Cerdá, así como su fecha exacta de nacimiento, son datos de carácter privado.

El estado civil de Peter Cerdá también es de carácter privado, ya que este no ha sido revelado por el vicepresidente de IATA.

Este otro dato de Peter Cerdá también es privado y no tiene relación con su cargo como vicepresidente de IATA.

De acuerdo con el sitio oficial de IATA, Peter Cerdá estudió una maestría en Aeronáutica y Gestión de la Aviación en la Universidad Embry Riddle, en Estados Unidos.

Actualmente Peter Cerdá se desempeña como vicepresidente regional de IATA en América; sin embargo, este no es el primer cargo que ostenta en dicha asociación.

Estos son algunos empleos que ha ejercido en ese sentido:

Además, su currículum en Linkedin también señala que ha sido Director Ejecutivo y Director General de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

En el marco de la 81° reunión anual de la IATA, Peter Cerdá, representante de IATA, reconoció al AIFA como un buen aeropuerto, pero señaló que esta terminal es poco utilizada debido a que no existen vías de comunicación terrestre para llegar con facilidad a Santa Lucía.

“Santa Lucía es un muy buen aeropuerto, ¿que está poco utilizado?, por supuesto. ¿Qué pasa con Santa Lucía? Uno: la distancia a Ciudad de México, la infraestructura terrestre no es la adecuada, el pasajero no quiere ir cuando hay malas comunicaciones y hoy no son las mejores

Segundo: las líneas aéreas internacionales van a seguir viniendo al AICM. Ahí tienen su estructura, su personal, la conectividad dentro del país está en el AICM".

Peter Cerdá