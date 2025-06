Willie Walsh, director general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés), también lanzó una crítica al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y pidió darle prioridad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En el marco de la reunión anual de la IATA en la India, el director de dicha asociación señaló como un error el reducir las operaciones del AICM, así como incentivar a los viajeros y a las aerolíneas a usar el AIFA.

“Los gobiernos necesitan entender que no se puede crear demanda artificialmente diciendo a las personas: ‘no puedes volar a este aeropuerto, tienes que volar a este otro’”, expresó Willie Walsh ante los reporteros.

“Las aerolíneas y personas dirán: ‘ok, si no me dejas volar a donde quiero, volaré a otro lugar’”.

También en relación al tema del AIFA, el director general de IATA consideró necesario aumentar la capacidad de operaciones en el AICM, que es el aeropuerto que sigue funcionando como principal destino para los viajeros.

En este sentido, cabe recordar que, desde la inauguración del AIFA en marzo de 2022, las operaciones del AICM se redujeron de 61 a 52, mientras que en 2024 bajaron de 52 a 43 con el propósito de aumentar la capacidad del AIFA.

AIFA: Ex comandante tiene ahora un nuevo encargo en Acapulco

Pese a que el AICM perdió cerca de 135 mil vuelos en este periodo, el AICM aún no reporta un crecimiento en cuanto sus operaciones.

Tomando en cuenta lo anterior, el director de IATA enfatizó el ejemplo de Londres:

“Aunque había espacio disponible en Gatwick, especialmente las aerolíneas extranjeras decían: ‘no quiero volar a Gatwick, quiero volar a Heathrow y por lo tanto no voy a volar a Londres; esperaré a que haya un espacio disponible en Heathrow’“.

También en el marco de la 81° reunión anual de IATA, Peter Cerdá, vicepresidente regional de la asociación, señaló que el AIFA es poco utilizado por la falta de vías de comunicación terrestre para llegar con facilidad a Santa Lucía.

“Santa Lucía es un muy buen aeropuerto, ¿que está poco utilizado?, por supuesto. ¿Qué pasa con Santa Lucía? Uno: la distancia a Ciudad de México, la infraestructura terrestre no es la adecuada, el pasajero no quiere ir cuando hay malas comunicaciones y hoy no son las mejores

Segundo: las líneas aéreas internacionales van a seguir viniendo al AICM. Ahí tienen su estructura, su personal, la conectividad dentro del país está en el AICM".

Vicepresidente regional de IATA