El vicepresidente regional de América para la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés), Peter Cerdá, sepultó un despunte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al señalar una pobre conectividad de la terminal aérea.

En el marco de la 81° reunión anual de la IATA que se realiza en la ciudad de Nueva Delhi, India, Peter Cerdá explicó que el AIFA no ha podido despegar debido a su mala conectividad terrestre y la negativa de las aerolíneas para iniciar operaciones en el municipio de Santa Lucía, Estado de México.

Cabe recordar que, en febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la obra del Tren Suburbano al AIFA se inaugurará en julio de 2025, luego de que la Agencia Federal de Aviación Civil señaló a la terminal de Santa Lucía como uno de los 30 aeropuertos con más pasajeros en Latinoamérica.

Peter Cerdá, representante de IATA, reconoció al AIFA como un buen aeropuerto, pero señaló que esta terminal es poco utilizada debido a que no existen vías de comunicación terrestre para llegar con facilidad a Santa Lucía.

“Santa Lucía es un muy buen aeropuerto, ¿que está poco utilizado?, por supuesto. ¿Qué pasa con Santa Lucía? Uno: la distancia a Ciudad de México, la infraestructura terrestre no es la adecuada, el pasajero no quiere ir cuando hay malas comunicaciones y hoy no son las mejores

Segundo: las líneas aéreas internacionales van a seguir viniendo al AICM. Ahí tienen su estructura, su personal, la conectividad dentro del país está en el AICM".

Peter Cerdá