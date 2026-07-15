Grupo Bimbo y Save the Children hicieron un llamado a la solidaridad para apoyar a las personas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio, mediante una campaña de recaudación que beneficiará tanto a las familias damnificadas como a colaboradores de la panificadora, que resultaron afectados por los terremotos.

Todas las personas que quieran apoyar esta causa pueden realizar sus donativos desde 100 pesos mexicanos o 5 dólares estadounidenses a través del sitio www.emergenciahumanitaria.mx, plataforma habilitada para canalizar la ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas.

Grupo Bimbo duplicará las donaciones

Con el objetivo de ampliar el alcance del apoyo, Grupo Bimbo igualará cada aportación realizada por los donantes, hasta alcanzar un monto máximo de un millón de dólares, recursos que contribuirán a fortalecer la respuesta de Save the Children en las zonas afectadas por los sismos.

La iniciativa busca brindar respaldo a las personas damnificadas, incluidos colaboradores de Grupo Bimbo en Venezuela, país donde la empresa mantiene operaciones desde hace más de tres décadas.

La ayuda llegará a las comunidades afectadas

Save the Children informó que los recursos permitirán continuar con acciones de atención en campo, entre ellas la distribución de kits de higiene y suministros esenciales, servicios de atención médica mediante clínicas móviles y espacios seguros para el acompañamiento en salud mental de niñas, niños y sus familias.

“Venezuela forma parte de la historia de Grupo Bimbo desde hace más de 30 años, hoy ese vínculo nos impulsa a estar cerca de quienes más lo necesitan. Esta alianza con Save the Children multiplica el alcance de nuestro compromiso con las personas afectadas, así como con nuestros colaboradores”, señaló Alejandra Ibarrola, directora de Impacto Social de Grupo Bimbo.

Los terremotos registrados el 24 de junio cambiaron la vida de miles de personas en zonas como La Guaira y Caracas. Las autoridades han reportado hasta ahora más de 3,500 personas fallecidas y miles de desaparecidos por esta tragedia, además se provocaron severas afectaciones en distintas zonas de Venezuela, dejando miles de personas en situación de vulnerabilidad; aún hoy numerosas familias duermen en tiendas de campaña instaladas en parques o calles mientras esperan noticias de sus seres queridos y la reconstrucción de sus hogares.

Ante este panorama, ambas organizaciones reiteraron el llamado a la sociedad para sumarse a la campaña de donación a través de www.emergenciahumanitaria.mx, donde cada contribución será duplicada por Grupo Bimbo, hasta un millón de dólares.