Te contamos quién es Manabu Otsuka, CEO de MAPPA, productora de anime detrás de Jujutsu Kaisen y Chainsawman.

El nombre de Manabu Otsuka se ha hecho popular luego de que MAPPA cerrara un acuerdo con Netflix.

¿Quién es Manabu Otsuka?

Manabu Otsuka es un productor y actual CEO del estudio de animación MAPPA.

Manabu Otsuka, CEO de MAPPA (Especial)

¿Cuántos años tiene Manabu Otsuka?

En la actualidad, Manabu Otsuka tiene 44 años de edad. Nació en 1982.

¿Quién es la esposa de Manabu Otsuka?

Pese a ser una figura pública, no se conoce si Manabu Otsuka tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Manabu Otsuka?

Al desconocerse la fecha de nacimiento de Manabu Otsuka, no puede establecerse a qué signo zodiacal pertenece.

Manabu Otsuka, CEO de MAPPA (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Manabu Otsuka?

No se cuenta con información sobre si Manabu Otsuka tiene hijos.

¿Qué estudió Manabu Otsuka?

Se desconoce el grado de estudios de Manabu Otsuka, aunque el CEO de MAPPA cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la industria de la animación.

¿En qué ha trabajado Manabu Otsuka?

Manabu Otsuka trabajó en el estudio de animación STUDIO4°C.

Para 2011 se incorporaría a MAPPA bajo el rol de productor de animación en el proyecto Kids on the Slope, que significó la primera producción de dicha compañía.

Sería en 2016 cuando Manabu Otsuka llegue al cargo de CEO de MAPPA.

Algunas de los animes que ha supervisado Manabu Otsuka son:

Jujutsu Kaisen

Attack on TiTan Final Season

Chainsaw Man

Manabu Otsuka, CEO de MAPPA (Especial)

MAPPA logra acuerdo con Netflix para distribuir anime

Este 21 de enero se dio a conocer que MAPPA logró cerrar un acuerdo con Netflix para distribuir anime.

Mediante un comunicado, Netflix celebró la alianza con MAPPA:

“Gracias a esta colaboración, ambas compañías trabajarán juntas en nuevos proyectos con una perspectiva global, desde el desarrollo de la historia hasta la producción de merchandising, y Netflix transmitirá en exclusiva una selección de títulos de anime originales producidos por MAPPA a sus miembros de todo el mundo”

La plataforma de streaming Netflix puntualizó que la mitad de su audiencia consume el anime de su catálogo.

En ese sentido, su alianza comercial con MAPPA le dará más ventaja a Netflix para lanzar títulos exclusivos de anime.

Por su parte, Manabu Otsuka resaltó el acuerdo con Netflix, destacando que será una “alianza a largo plazo”:

“Hemos trabajado con Netflix en varios proyectos en el pasado, pero esta ampliación de la alianza se basa en la convicción fundamental de MAPPA de ser un estudio independiente, tanto a nivel creativo como comercial. Los estudios de animación japoneses deben liderar proactivamente cada etapa, desde comprender las necesidades de la audiencia global y desarrollar proyectos, hasta llegar a los espectadores y expandir los negocios relacionados. MAPPA se compromete a profundizar su colaboración con Netflix, buscando una alianza a largo plazo que beneficie a todos." Manabu Otsuka