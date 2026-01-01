Te contamos cuáles son los animes de 2026 más esperados y su fecha de estreno para que no te los pierdas.

El 2026 tiene preparado el lanzamiento de varios animes que llegarán a streaming.

Estos son los animes más esperados en 2026 y su fecha de estreno

Los animes que prometen ser tendencia en el 2026 son los siguientes:

  • Sentenced to Be a Hero: 3 de enero en Crunchyroll
  • Vigilante: Boku no Hero Academia: Illegals temporada 2: 5 de enero en Crunchyroll
  • Golden Kamuy temporada final: 5 de enero en Crunchyroll
  • The Darwin Incident: 6 de enero en Prime Video
  • Jujutsu Kaisen temporada 3: 8 de enero en Crunchyroll
  • Trigun Stargaze: 10 de enero en Crunchyroll
  • Scum of the brave: 10 de enero en Crunchyroll
  • Jigokuraku - Hell’s Paradise temporada 2: 11 de enero en Crunchyroll
  • Oshi No Ko temporada 3: 14 de enero en Crunchyroll
  • Frieren: Beyond Journey’s End, temporada 2: 16 de enero en Crunchyroll
  • Medalist temporada 2: 24 de enero en Crunchyroll
  • The Ghost in the Shell: fecha por confirmar en Netflix
  • Jojo´s Bizarre Adventure - Steel Ball Run: 19 de marzo en Netflix
  • One Piece - Arco de Elbaf: 5 de abril en Crunchyroll y Netflix
  • Yomi no Tsugai: fecha por confirmar en abril por Crunchyroll
  • Wistoria: Wanda and Sword temporada 2: fecha por confirmar en abril por Crunchyroll
  • Re:ZERO - Starting Life in Another World temporada 4: fecha por confirmar en abril por Crunchyroll
  • Witch Hat Atelier: fecha por confirmar en abril por Crunchyroll
  • Devil May Cry temporada 2: 12 de mayo en Netflix
  • “Jaadugar: A Witch in Mongolia”: fecha por confirmar en julio por Crunchyroll
  • Black Torch: fecha por confirmar en julio por Crunchyroll
  • The Apothecary Diaries temporada 3: 10 de octubre en Crunchyroll
  • Black Clover temporada 2: fecha por confirmar por Crunchyroll
  • Saga of Tany the Evil temporada 2: fecha por confirmar por Crunchyroll
  • Tokyo Revengers: The Battle of Three Deities: fecha por confirmar por Disney+
  • Psyren: fecha por confirmar por Crunchyroll
