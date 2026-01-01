Te contamos cuáles son los animes de 2026 más esperados y su fecha de estreno para que no te los pierdas.
El 2026 tiene preparado el lanzamiento de varios animes que llegarán a streaming.
Estos son los animes más esperados en 2026 y su fecha de estreno
Los animes que prometen ser tendencia en el 2026 son los siguientes:
- Sentenced to Be a Hero: 3 de enero en Crunchyroll
- Vigilante: Boku no Hero Academia: Illegals temporada 2: 5 de enero en Crunchyroll
- Golden Kamuy temporada final: 5 de enero en Crunchyroll
- The Darwin Incident: 6 de enero en Prime Video
- Jujutsu Kaisen temporada 3: 8 de enero en Crunchyroll
- Trigun Stargaze: 10 de enero en Crunchyroll
- Scum of the brave: 10 de enero en Crunchyroll
- Jigokuraku - Hell’s Paradise temporada 2: 11 de enero en Crunchyroll
- Oshi No Ko temporada 3: 14 de enero en Crunchyroll
- Frieren: Beyond Journey’s End, temporada 2: 16 de enero en Crunchyroll
- Medalist temporada 2: 24 de enero en Crunchyroll
- The Ghost in the Shell: fecha por confirmar en Netflix
- Jojo´s Bizarre Adventure - Steel Ball Run: 19 de marzo en Netflix
- One Piece - Arco de Elbaf: 5 de abril en Crunchyroll y Netflix
- Yomi no Tsugai: fecha por confirmar en abril por Crunchyroll
- Wistoria: Wanda and Sword temporada 2: fecha por confirmar en abril por Crunchyroll
- Re:ZERO - Starting Life in Another World temporada 4: fecha por confirmar en abril por Crunchyroll
- Witch Hat Atelier: fecha por confirmar en abril por Crunchyroll
- Devil May Cry temporada 2: 12 de mayo en Netflix
- “Jaadugar: A Witch in Mongolia”: fecha por confirmar en julio por Crunchyroll
- Black Torch: fecha por confirmar en julio por Crunchyroll
- The Apothecary Diaries temporada 3: 10 de octubre en Crunchyroll
- Black Clover temporada 2: fecha por confirmar por Crunchyroll
- Saga of Tany the Evil temporada 2: fecha por confirmar por Crunchyroll
- Tokyo Revengers: The Battle of Three Deities: fecha por confirmar por Disney+
- Psyren: fecha por confirmar por Crunchyroll