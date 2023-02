El estreno de Attack on Titan está cada vez más cerca pero, un video ha mostrado el porqué el final del anime de MAPPA tardaría tanto en llegar y las ojeras de uno de sus animadores preocupa a los fans.

El próximo 3 de marzo del 2023, llegará la primera parte del final definitivo de Attack on Titan o Shingeki no Kyojin.

Esta decisión por parte de MAPPA tanto de retrasar la salida de Attack on Titan como de dividirla en dos partes, fue debido a la sobrecarga de trabajo que tenían.

Y aunque muchos en redes sociales se burlaron que la realidad era porque querían seguir exprimiendo la franquicia de Attack on Titan, pero la realidad es otra.

Pues ahora un video revela al director de animación a cargo del anime Yuishiro Hayashi y sus ojeras, muestra cómo se han estado presionando para terminar en tiempo el final de Attack on Titan.

Video del animador de Attack on Titan preocupa a los fans y piden que se retrase

La primera parte del final de Attack on Titan está a menos de un mes de estrenarse; sin embargo, el video de las ojeras de uno de sus animadores ha preocupado a los fans.

Pues no solamente se muestra que el animador japonés de Attack on Titan no ha dormido los suficiente, sino se nota el nivel de estrés que está manejando.

Y aunque el video muestra un “día típico de trabajo”, el estrés que está manejando ante la fecha de entrega de Attack on Titan, es preocupante.

Tanto que los usuarios han pedido que se retrase más las dos partes del final de Attack on Titan para el 2024 o 2025 , o que bajen la cantidad de animes licenciados por MAPPA.

Promocionales de Attack on Titan se suman a la presión de los animadores

Aunque muchos de los fans de Attack on Titan se encuentran emocionados porque el próximo 3 de marzo se estrena la primera parte del final definitivo del anime, otros se encuentran preocupados.

Esto debido a un reciente video del director de animación a cargo de Attack on Titan de MAPPA, en donde se nota el nivel de estrés que están manejando por cumplir con las fechas de entrega.

Sumándose a la presión, tanto el pasado 22 de febrero como hoy, 23 han salido dos nuevos pósters promocionales de Attack on Titan.

Si bien muchos ya esperan con ansias el final de Attack on Titan, algunos han pedido que se retrase aunque, con tantos retrasos es muy probable que esto no ocurra y menos estando a menos de un mes del estreno.

Attack on Titan revela sus nuevos promocionales para su estreno este 3 de marzo (MAPPA)