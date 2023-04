¿Juan Ferrer sabía que el Insabi desaparecería? Una organización por la salud se reunió con él un día antes y no les avisó.

La fundación Infancia Saludable México AC reveló que el lunes 24 de abril, un día antes de que la Cámara de Diputados aprobara la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se reunieron con su titular, Juan Ferrer y no les informó nada.

Omar Enrique Hernández , presidente de dicha fundación, explicó que Juan Ferrer no les mencionó nada sobre la extinción del Insabi:

“Estuvimos una reunión con Juan Ferrer, el titular del Insabi, y no nos mencionó nada de la extinción de la institución, no sé porqué se tomó esta decisión o no nos quiso decir”. Omar Enrique Hernández

Juan Ferrer había confirmado que Insabi seguiría funcionando

En entrevista con Radio Fórmula, Omar Hernández aseguró que Juan Ferrer les confirmó en la reunión que el Insabi iba a seguir funcionando.

“Nos habían comunicado que no nos preocupáramos, que el Insabi iba a seguir funcionando”, dijo.

Y sobre su extinción para que ahora sea parte del IMSS-Bienestar, el presidente de la organización de salud refirió que no saben si será bueno: “Yo no puedo afirmar que va a ser bueno. Hay que ver los hechos, eso de prometer no nos deja tranquilos”, finalizó.

Lo declarado por Hernández deja la duda sobre si el titular del Insabi, Juan Ferrer, sabía o no de la desaparición del instituto o fue una decisión tomada sin avisarle, y por eso no les notificó.

Hospital del IMSS (Presidencia)

Cámara de Diputados aprueban desaparecer al Insabi

Este martes 25 de abril, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para desaparecer al Insabi y que sea el IMSS-Bienestar el organismo que lo sustituya.

Por la vía del fast track, los y las diputadas aprobaron el dictamen que “reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley General de la Salud”, para regular el Sistema de Salud para el Bienestar.

Al conseguir la mayoría para aprobar la reforma, la Cámara de Diputados turnó la iniciativa presentada por Morena, a la Cámara de Senadores, donde será discutida y posiblemente aprobada.

Con esto, las funciones del Insabi, la prestación de servicios de salud y entrega de medicamentos gratuitos, quedaría a cargo del IMSS-Bienestar y en un plazo no mayor a 90 días tras la publicación del decreto, la Secretaría de Salud deberá establecer los términos y condiciones para su desaparición.