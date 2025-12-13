Los productos de Alimentación para el Bienestar ya llegaron a las Tiendas SuperISSSTE de la Ciudad de México (CDMX), por lo que ya puedes adquirirlos en la sucursal de tu preferencia.

Así lo indicó la directora general de SUPERISSSTE, Dunia Ludlow , quien compartió un mensaje en el que resaltó que ya puedes comprar el Café y los Chocolates para el Bienestar, además de que reveló los precios.

"La espera terminó: ya llegó el Café y los Chocolates para el Bienestar a Tiendas SuperISSSTE de la Ciudad de México" Dunia Ludlow

Estos son los precios de los productos de Alimentación para el Bienestar en las Tiendas SuperISSSTE

Al informar que ya llegaron los productos de Alimentación para el Bienestar a todas las Tiendas SuperISSSTE ubicados en la CDMX, Dunia Ludlow compartió la lista de los precios que tendrán cada uno de los artículos:

Café Bienestar de 50 gramos a 35 pesos

Café Bienestar de 90 gramos a 65 pesos

Café Bienestar de 250 gramos a 110 pesos

Chocolate en barra de 20 gramos a 14 pesos la pieza

Chocolate en polvo de 400 gramos a 38 pesos la bolsa

Chocolate de mesa de 540 gramos a 96 pesos

Miel en tarro de 370 gramos a 93 pesos

Miel apachurrable de 350 gramos a 45 pesos

Precios de los productos de Alimentación para el Bienestar (@DuniaLudlow/X)

En su publicación, la directora general de SUPERISSSTE refirió que se tratan de productos “de comercio justo”, son producidos en México y fomentan que “las y los pequeños productores tengan una salida justa para su trabajo”.

Aunado a ello, la funcionaria refirió que el objetivo de los productos de Alimentación para el Bienestar, es que “las y los consumidores accedan a productos de gran calidad, saludables y a buen precio”.

¿Qué son los productos de Alimentación para el Bienestar en Tiendas SuperISSSTE?

Los productos de Alimentación para el Bienestar son una línea oficial distribuida en Tiendas SUPERISSSTE, que incluyen café, miel, chocolate y leche, con presentaciones variadas, precios accesibles, y disponibilidad limitada

Dichos productos forman parte de la estrategia del gobierno federal para garantizar acceso a alimentos básicos, por lo que se ofrecen en empaques familiares, con precios regulados y bajo marca institucional.

En Tiendas SUPERISSSTE los productos de Alimentación para el Bienestar se comercializan como opciones de consumo cotidiano, sujetos a existencias, con promociones vigentes y con el respaldo del gobierno federal.