David Jiménez es el nuevo CEO global de Softtek, empresa de ingeniería de software y servicios de Tecnologías de la Información.

La compañía Softtek anunció mediante un comunicado que llega una nueva era en su liderazgo.

Anuncian a David Jiménez es el nuevo CEO global de Softtek

David Jiménez fue nombrado como el nuevo CEO global de Softtek. Su cargo entrará en vigencia, a partir del 1 de octubre 2026.

Luego de ser elegido CEO, David Jiménez expresó lo honrado que se siente al asumir su cargo y señaló cuáles son sus objetivos.

Es un honor y un privilegio asumir este cargo en una empresa con la trayectoria de Softtek. Mi compromiso es seguir creando valor para nuestros clientes, empleados, accionistas y socios estratégicos. Al mismo tiempo, el bienestar de nuestra gente y la cultura de Softtek —nuestros activos más valiosos— siempre serán mi máxima prioridad David Jiménez, nuevo CEO global Softtek

Con la designación de David Jiménez, también se confirmó que Blanca Treviño, quien se ha desempeñado como Presidenta y CEO durante 26 años, asumirá el cargo de Presidenta Ejecutiva.

Además, de que seguirá con sus responsabilidades como Presidenta del Consejo de Administración.

David Jiménez es el nuevo CEO global de Softtek (@Softtek / X)

Blanca Treviño destacó el nombramiento de David Jiménez, asegurando que cuenta con la experiencia para asumir el liderazgo de Softtek.

De igual manera, Blanca Treviño confirmó que seguirá contribuyendo desde su nuevo rol dentro de la compañía.

“David forma parte de este equipo desde hace 15 años y lo conoce a la perfección. Tiene la experiencia para gestionar, el talento para construir y la intuición para liderar. Por mi parte, seguiré contribuyendo a este esfuerzo desde un rol más específico." Blanca Treviño, Presidenta Ejecutiva Sofftek

Softtek indicó que la decisión en su liderazgo ocurrió tras un proceso formal encabezado por Comité Ejecutivo con el apoyo de la firma Russell Reynolds Associates, y que fue aprobada por el Consejo de Administración.

Con la separación de funciones, Softtek busca la dedicación y concentración que requiere cada cargo para enfrentar de mejor manera la era de la inteligencia artificial.