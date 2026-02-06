Antonio Filosa es el CEO global de Stellantis, el coloso automotriz que agrupa a gigantes como Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën, Opel y RAM. También se desempeña como Chief Operating Officer (COO) de Stellantis Norteamérica, consolidándose como el hombre con mayor poder de decisión en la región más rentable para el grupo.

En 2026, Filosa ha implementado una reestructura agresiva: las marcas Jeep, Ram, Dodge y Chrysler ahora operan bajo un mando unificado. El objetivo es recuperar la agilidad perdida y detener la fuga de cuota de mercado en Estados Unidos, tras un complejo 2025 para la compañía.

¿Quién es Antonio Filosa?

Antonio Filosa tomó las riendas de Stellantis en un periodo de alta volatilidad. Tras la salida de Carlos Tavares, Filosa heredó una empresa que enfrentó una caída del 70% en su beneficio neto durante 2024. Su misión principal es revertir los descensos de ingresos registrados en 2025 y estabilizar la operación global.

Es considerado un “hombre de la casa” con una formación industrial italiana impecable, pero con una visión sobresaliente en los mercados de Brasil y Estados Unidos, donde logró posicionar a Fiat y Jeep como líderes de ventas.

Antonio Filosa: Conoce al CEO de Stellantis. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Antonio Filosa?

Antonio Filosa nació el 26 de junio de 1973; en el 2026 tiene 52 años de edad.

¿Quién es la esposa de Antonio Filosa?

El directivo está casado con una arquitecta de origen brasileño, a quien conoció durante su exitosa etapa representando a Fiat en Sudamérica.

¿Qué signo zodiacal es Antonio Filosa?

Al haber nacido en junio, Antonio Filosa es Cáncer. En el ámbito astrológico, a este signo se le atribuye una personalidad intuitiva y protectora, cualidades que Filosa aplica al gestionar la cultura organizacional de las diversas marcas del grupo.

¿Antonio Filosa tiene hijos?

Sí, el ejecutivo italiano es padre de dos hijos.

¿Qué estudió Antonio Filosa?

Antonio Filosa cuenta con un Máster en Ingeniería por el Politecnico di Milano, una de las universidades técnicas más prestigiosas de Europa.

¿En qué ha trabajado Antonio Filosa?

Antonio Filosa mantiene una trayectoria en ascenso constante dentro de la estructura de lo que hoy es Stellantis: