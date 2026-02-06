Stellantis sufrió una caída histórica en la Bolsa de París, perdiendo casi 27% del valor de sus acciones tras anunciar que asumirá un costo de 22.2 mil millones de euros por el cambio en su modelo de negocios.

El ajuste responde a la baja venta de autos eléctricos y busca un “reset estratégico” para la compañía.

Stellantis asume costo millonario por cambio de negocio y pierde valor en bolsa

Las acciones de Stellantis en la bolsa de París cayeron en un 26.95% este viernes 6 de febrero.

Esto por el anuncio de Antonio Filosa sobre asumir el costo del cambio de modelo de negocio por 22.2 mil millones de euros, es decir, más de 452 mil 774 millones de pesos mexicanos.

El cambio en el modelo de negocios se debe a la baja venta de autos eléctricos; según el CEO de Stellantis, el 75% del costo se basa en la hipótesis de la necesidad de la corrección de su modelo, pues los autos eléctricos no se están vendiendo al ritmo que se proyectó.

Si bien Antonio Filosa resaltó que “es un coste elevado para un reset estratégico de nuestra empresa”, también lo señalo que es necesario

“El 75% de los costes están vinculados a hipótesis estratégicas que debemos corregir, principalmente un exceso de optimismo sobre el ritmo de adopción de la electrificación, especialmente en Norteamérica, pero también en Europa” Antonio Filosa, CEO de Stellantis

Stellantis, fabricante de marcas como Jeep, Fiat y Citroen, y quinto fabricante de autos a nivel mundial, ha sufrido pérdidas ante la caída del 17% de sus ventas sólo en el primer semestre de 2025.

Durante dicho periodo la fabricante de autos perdió 2 mil 300 millones de euros, por lo que el cambio en su modelo de negocio ha sido necesario para recuperarse de las pérdidas.