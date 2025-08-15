Ram anunció el regreso de sus camionetas Dakota que fueron muy populares en la década pasada, sin embargo, no se lanzará en México, pues este vehículo ya se vende en el país, pero no con ese nombre.

La empresa Ram, parte de Stellantis, se dedica a la fabricación y comercialización de una variedad de camionetas y es reconocida por ofrecer un enfoque de potencia, durabilidad e innovación en sus vehículos.

Si te interesa adquirir una nueva camioneta y la Ram Dakota está en tus opciones, te decimos todo lo que caracteriza a este vehículo y cómo puedes pedirla en México, pues aquí no lleva el mismo nombre.

Nueva Ram Dakota (Cortesía)

Ram Dakota se vende en México, pero no con ese nombre; así deber pedirla

La nueva Ram Dakota se presenta como una pickup compacta con diseño característico de la marca y con un enfoque más aventurero para competir con modelos populares de otras empresas como Toyota.

De acuerdo con la información, la nueva Ram Dakota es un producto de desarrollo sudamericano, por lo que no estará disponible en Estados Unidos, pero en México ya se vende, solo que bajo otro nombre.

La pickup Ram Dakota se distribuye en México desde 2024 como Ram 1200, que también tuvo renovaciones al ser fabricada por Stellantis, y resulta ser un vehículo bastante competitivo en el mercado automotriz.

Nueva Ram Dakota (Cortesía)

Nueva Ram Dakota regresa al mercado; su precio y las características

Emanuele Cappellano, director ejecutivo de Operaciones de Stellantis Sudamérica, informó que la nueva Ram Dakota se comenzará a producir en Córdoba, Argentina, y se espera que comience a ser vendida a finales de 2025 o principios de 2026.

La nueva Ram Dakota tendrá las siguientes características:

Diseño frontal con parrilla y nombre Ram

Toma de aire superior iluminada

Paragolpes delantero con ganchos de remolque

Equipada con suspensión elevada Fox para todoterreno

Montallantas de 33 pulgadas con sistema beadlock

Estribos laterales y extensiones en pasos de rueda

Pintura exclusiva con grafismos

Chasis independiente sobre plataforma

Motor turbodiesel 2.2 Multijet II

Cabe mencionar que aún no se ha dado a conocer el precio de la nueva Ram Dakota, pero la Ram 1200, que sería el mismo vehículo en México, tiene un costo entre 434 mil 900 y 669 mil 900 pesos.