Fue a principios de noviembre de 2025 cuando se dio a conocer que Andrew Del Villar, hijo de Ángel Del Villar, sería el sucesor de su padre como el nuevo CEO de DEL Records.

La empresa discográfica de regional mexicano fue fundada por Ángel Del Villar en 2008; el productor se prepara para enfrentar una sentencia de cuatro años de prisión en Estados Unidos.

¿Quién es Andrew Del Villar?

Andrew Del Villar es hijo del productor y empresario Ángel Del Villar.

Ángel del Villar, el CEO de DEL Records juzgado en Estados Unidos (Especial)

¿Cuántos años tiene Andrew Del Villar?

Se sabe que Andrew Del Villar tiene 26 años de edad.

¿Quién es el la esposa de Andrew Del Villar?

No hay información de la vida personal y de pareja de Andrew Del Villar.

¿Qué signo zodiacal es Andrew Del Villar?

No hay información pública de la fecha de nacimiento de Andrew Del Villar.

¿Quiénes son los hijos de Andrew Del Villar?

Andrew Del Villar no tiene hijos.

¿Qué estudió Andrew Del Villar?

Se desconoce el grado académico o las escuelas en las que Andrew Del Villar llevó a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Andrew Del Villar?

De acuerdo con una entrevista que Andrew Del Villar dio para Billboard por su nuevo cargo como CEO de DEL Records, empezó a trabajar en la empresa de su padre cuando tenía de 19 años.

Desde entonces el joven comenzó vendiendo boletos en eventos, cobrando en clubes y así hasta ir escalando en el organigrama de la empresa.

Andrew Del Villar se convierte en el nuevo CEO de DEL Records

Andrew Del Villar fue presentado como el nuevo CEO de DEL Record en noviembre de 2025, esto a pocos meses de que su padre fuera sentenciado en Estados Unidos.

Por lo que comentó el joven, la transición ya había sido planeada por él y su padre desde hace años, pero que no tenían claro cuando podía ser el cambio de funciones.

Ahora la oportunidad se ha abierto y Andrew Del Villar se colocará al frente de la empresa fundada por su padre a partir del jueves 6 de noviembre de 2025.

En sus primeras declaraciones prometió una nueva era para la empresa bajo su mando, esto a través de nuevas estrategias que permitan encontrar e impulsar nuevos talentos fuera del regional mexicano.

Siendo este último el género musical en el que DEL Record se especializó durante años.