Leonid Radvinski fue un programador informático ucraniano-estadounidense que se convirtió en dueño de la plataforma para adultos OnlyFans.

Tras su muerte en 2026 se revelaron los pocos detalles que se conocían de su vida privada.

¿Quién fue Leonid Radvinsky?

Leonid Radvinski nació en Odesa, Ucrania, en el seno de una familia judía. Cuando era niño su familia emigró a Chicago.

Además de empresario e inversor, también fue un filántropo que donaba a organizaciones de bienestar animal e investigación sobre el cáncer.

Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans. (Especial)

¿Cuántos años tenía Leonid Radvinsky al morir?

Leonid Radvinsky nació el 30 de mayo de 1982 y murió el 20 de marzo de 2026; tenía 43 años de edad.

¿Quién era la esposa de Leonid Radvinsky?

Leonid Radvinsky estuvo casado desde 2008 con Katie Chudnovsky, activista fundadora de la Fundación de Investigación Gastrointestinal.

Ambos donaron cerca de 11 millones de dólares en investigación para el cáncer.

¿Qué signo zodiacal era Leonid Radvinsky?

Leonid Radvinsky nació bajo el signo de Géminis.

¿Cuántos hijos tuvo Leonid Radvinsky?

No hay información disponible que mencione si Leonid Radvinsky tuvo hijos.

¿Qué estudió Leonid Radvinsky?

Leonid Radvinsky contaba con una licenciatura en Economía por parte de la Universidad Northwestern en Chicago, Illinois.

Desde joven destacó como emprendedor al enfocarse en negocios digitales y de programación.

¿En qué trabajó Leonid Radvinsky?

Como empresario y programador, Leonid Radvinsky invirtió en empresas de tecnología a través de su firma Leo.com

También fue fundador y propietario de MyFreeCams, un citio de cámaras web en vivo.

En 2018 adquirió OnlyFans y esto lo hizo acredor a una fortuna de 4.700 millones de dólares.

Por lo que se aprecia, Leonid Radvinsky invirtió más que nada en en la industria del entretenimiento para adultos en línea.

Leonid Radvinsky muere tras batalla contra el cáncer

La muerte de Leonid Radvinsky se dio a conocer el 23 de marzo de 2026 a través de un comunicado emitido por OnlyFans.

De acuerdo con el escrito, el empresario murió tras padecer cáncer, enfermedad que le fue detectada desde hace tiempo.

Previo a su muerte, no había detalles en tono a la salud de Radvinsky debido a que siempre mantuvo un perfil privado en cuanto a su vida.