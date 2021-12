El aguinaldo es un derecho de los trabajadores establecido en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87.

En dicho artículo se estableces que t odas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir un aguinaldo cada año, que deberá pagarse antes del 20 de diciembre.

Muchas personas usan el aguinaldo para pagar deudas o comprar regalos para las fechas decembrinas a pesar de no haberlo recibido aún.

¿Qué se debe hacer si no se recibe el aguinaldo?

La Ley Federal del Trabajo establece como obligación del empleador pagar el aguinaldo en tiempo y forma, es decir, antes del 20 de diciembre.

Si éste incumple, será acreedor a una sanción de entre 50 a 500 UMA (Unidad de Medida y Actualización) que equivalen a 4 mil 481 a 44 mil 810 pesos de multa.

Si no recibes el aguinaldo antes de la fecha indicada, tendrás hasta un año para reclamar ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, es decir:

Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales o Locales

Tribunales Laborales Federales o Locales

Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral

Además, puedes denunciar la irregularidad ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) a través de su correo electrónico orientaciónprofedet@stps.gob.m x o a los números

800 911 7877

800717 2942

5559 98 2022

En las extensiones 44740 y 44741.

O bien, se puede acudir directamente a las oficinas de la Profedet que se ubican en Dr. José María Vértiz 211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Quiénes tiene derecho al aguinaldo?

Todos los trabajadores que presten sus servicios de manera subordinada a un patrón, cuya relación se rija por la Ley Federal del Trabajo tienen derecho a recibir el aguinaldo, ya sean trabajadores de

Base

Confianza

Planta

Sindicalizados

Contratados por obra o tiempo determinado

Eventuales

Comisionistas

Agentes de comercio

De seguros

Vendedores

Sin embargo, no contempla a los trabajadores contratados por honorarios que no tengan una relación de subordinación con el empleador, por lo que éstos no reciben aguinaldo.

¿Cómo calcular el aguinaldo?

De acuerdo con la Ley Federal del trabajo, se debe recibir por lo menos 15 días de salario por un año laborado. Para el cálculo se debe considerar el salario base o lo que ordinariamente se percibe por día laborado.

Si tu empresa señala 15 días de aguinaldo por un año de trabajo y tu sueldo es fijo solo tienes que dividir los días a los que se tiene derecho entre los 12 meses del año 2021.