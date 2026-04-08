Una jueza radicada en Sonora ordenó frenar el Proyecto Saguaro, debido a que resolvió que su construcción representa un alto riesgo para las ballenas de la zona del Golfo de California.

Esto significa que el Proyecto Saguaro, proyecto de exportación de gas hacia Asia, debe detener el tránsito de buques en la zona.s

Jueza ordena suspensión al Proyecto Saguaro en el Golfo de California

Una jueza otorgó suspensión definitiva que impide el ingreso de buques a sus aguas, vinculados al Proyecto Saguaro, diseñado para exportar más de 15 millones de toneladas anuales de gas.

La medida cautelar ordena detener el tránsito de estas embarcaciones hasta que se emita una sentencia final, toda vez que se determinó que existe riesgo para las ballenas en el Golfo de California.

Entre los más de 10 juicios de amparo que tienen detenida la construcción de la Planta de Licuefacción de Gas Natural Licuado (GNL), Proyecto Saguaro, destacan: