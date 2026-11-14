El próximo lunes 16 de noviembre está marcado como día feriado oficial y de descanso obligatorio en México, motivo por el cual diversos servicios se suspenderán.

Tal el es el caso de la banca presencial, pues la Asociación de Bancos de México (ABM) emitió un comunicado en el que informó que debido al día inhábil, la mayoría de las sucursales no estarán abiertas.

Sin embargo, el organismo destacó que pese a ser un día feriado oficial, el lunes 16 de noviembre sí habrá ciertos bancos que continuarán ofreciendo sus servicios.

¿Qué bancos abrirán el lunes 16 de noviembre? (Michelle Rojas/SDPnoticias )

Estos bancos abrirán el 16 de noviembre

A pesar de que la gran mayoría de los bancos en México cerrarán sus sucursales el lunes 16 de noviembre, hay ciertas opciones que se mantendrán abiertas al público ese día.

En su comunicado, la ABM resaltó que el cierre de sucursales se debe a la conmemoración del aniversario de la Revolución, que pese ser el 20 de noviembre, se recorrió al tercer lunes del mes.

A pesar de lo anterior, el lunes 16 de noviembre los clientes tendrán la posibilidad de acudir a un par de opciones para realizar operaciones de forma presencial:

Banco Azteca: Es la única institución bancaria tradicional que mantendrá abiertas sus sucursales al público y su horario de servicio será el habitual de 9:00 a 21:00 horas

Sucursales dentro de supermercados y almacenes: Los bancos que operan dentro de centros comerciales o supermercados también abrirán al público, aunque su horario dependerá de cada establecimiento

Cabe destacar que en caso de que el mismo lunes 16 de noviembre sea la fecha límite para que realices algún pago, la ley establece que dicho cobro podrá efectuarse al día hábil siguiente.

Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

¿Qué pasará con los servicios digitales y cajeros el 16 de noviembre?

Pese a que las sucursales de casi todos los bancos estarán cerradas el lunes 16 de noviembre por ser un día feriado oficial, los servicios bancarios no se suspenden del todo.

La ABM recordó que tanto la banca digital como los cajeros automáticos estarán disponibles para ofrecer el servicio de diversas operaciones financieras.

Cabe destacar que a lo largo de todo el país hay cerca de 64 mil cajeros automáticos, mientras que la banca digital y telefónica opera las 24 horas del día, los 365 días del año.