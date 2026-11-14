Metro CDMX abrirá dos horas más tarde este lunes 16 de noviembre, día festivo por el 166 aniversario de la Revolución Mexicana.

El Sistema de Traporte Colectivo (STC) Metro tendrá un horario especial el 16 de noviembre y estará vigente el programa “Tu bici viaja en Metro”.

Metro de la CDMX abrirá a las 7 de la mañana este lunes

El Metro CDMX abrirá sus puertas a las 7:00 a.m. el lunes 16 de noviembre, día feriado por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El horario especial de día festivo será de las 7:00 a.m. a las 12:00 a.m del martes.

Metro de la CDMX implemetará horario especial de día festivo (X/@MetroCDMX)

Además, el Metro de la CDMX implementará el programa “Tu bici viaja en Metro”, el cual permite a los usuarios subir a los vagones con su bicicleta.

Por otro lado, el Metrobús de la CDMX también tendrá un horario especial por el día feriado; abrirá sus puertas a las 5:00 a.m. y cerrará a las 12:00 a.m. del martes.

¿Metro de CDMX tendrá horario especial por el concierto de Garbage?

El sábado 14 de noviembre será el concierto de Garbage en el Zócalo de la CDMX, por lo que ciudadanos se han cuestionado si el Metro implementará un horario especial.

El Metro CDMX no ha mencionado que tengan un horario especial por el concierto de Garbage, ya que no sería necesario.

Se tiene programado que Garbage se presente a las 8:30 p.m., por lo que terminaría en un horario oportuno antes del cierre del Metro.

Por otro lado, asistentes al Corona Capital 2026 del 20 al 22 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, cuestionaron si el Metro de la CDMX implementará un horario especial por el festival.

El Metro de la CDMX respondió que no se tiene previsto un horario especial, por lo que los asistentes deben tomar precauciones para tomar transporte.