La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta por una falla en modelos de autos de la automotriz Ford.

Esta alerta llama a una revisión de 10 mil 556 autos de distintos modelos de Ford Motor Company por fallas en las soldaduras de su batería:

Bronco Sport 2021-2022

Maverick 2022-2023

Riesgos de modelos Ford llamados a revisión por la Profeco

El riesgo de los modelos Bronco Sport y Maverick de Ford llamados a revisión por la Profeco, es que la batería de 12 voltios pudiera experimentar fallas internas en la soldadura y provoque una degradación repentina mientras se conduce.

Esto a su vez podría desencadenar en una pérdida de accesorios eléctricos, incluidas las luces de emergencia y finalmente un mal funcionamiento del vehículo.

Ford revisará unidades con alerta y reparará gratis

Ford anunció que va a inspeccionar los vehículos Bronco Sport y Maverick y va actualizar o sustituir los componentes en caso de ser necesario.

Esto no tendrá costo para los propietarios en caso de que se necesite actualizar o sustituir los componentes afectados tras la revisión.

Estas revisiones que iniciaron el 25 de abril pasado se van a mantener de manera indefinida.

Quienes requieran hacer la revisión de sus vehículos pueden llamar a sus distribuidores autorizados al número 80 0713 8466 y al correo electrónico atnclien@ford.com, también en el sitio oficial de Ford y en el micrositio mi-ford/llamado-revision.