El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz ha exhibido a tiendas Coppel por inflar precio al 59.8% durante El Buen Fin 2026.

Durante el monitoreo de El Buen Fin 2026, la Profeco detectó a quienes ofrecían descuentos reales y quienes simulaban, a apuntando que Coppel recurre a inflar precios.

El ejemplo fue una lavadora Mabe de 19 kg, que en la sucursal Selem Campeche de Coppel se vendió con un precio de 14 mil 699 pesos durante El Buen Fin 2026.

Inflando su precio respecto al monitoreo de la Profeco que detectó una cifra de 9 mil 199 pesos el 2 de septiembre, y un costo de 9 mil 599 pesos el 3 de octubre.

Profeco exhibe a Coppel por inflar precio 59.8% durante El Buen Fin 2026 (especial)

Soriana y Liverpool también inflaron precios durante El Buen Fin 2026

Coppel no fue la única exhibida por inflar precios durante El Buen Fin 2026, pues la Profeco también detectó falsas promociones en Soriana y Liverpool.

En los ejemplos de inflar precios durante El Buen Fin 2026, la Profeco detectó esto en la tienda Soriana en su sucursal Río Nilo, Guadalajara, Jalisco en una Freidora de Aire T-Fal con capacidad 4.2 L con precio de 3 mil 400 pesos, lo que se traduce a un incremento de 46.6%.

Debido a que este mismo producto tuvo un precio de 2 mil 319 el 2 de septiembre, mismo que se mantuvo en el monitoreo del 3 de octubre.

En el caso de Liverpool la mala práctica se registró en la sucursal de Campeche, Campeche en el producto de Aire Acondicionado de LG que tuvo un precio de 9 mil 134.37 pesos, incremento del 5.9%, anteriormente su precio era de 8 mil 626.91 pesos.