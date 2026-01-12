Qué precio tiene y qué incluye el helicóptero Leonardo AW139 de Ricardo Salinas Pliego

El empresario Ricardo Salinas Pliego presumió su nuevo helicóptero Leonardo AW139, una aeronave italiana de doble motor que tiene un precio estimado en más de 280 millones de pesos.

De acuerdo con la publicación Ricardo Salinas Pliego, este helicóptero Leonardo AW139 fue un regalo de “los reyes magos” y dejó ver que en la aeronave viajará a Estados Unidos.

Este es el precio del helicóptero Leonardo AW139 de Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego publicó en sus redes una fotografía de su nuevo helicóptero Leonardo AW139, que tiene un precio base de 15.9 millones de dólares, es decir, alrededor de 286 millones de pesos mexicanos.

Cabe mencionar que el precio de base del helicóptero Leonardo AW139, que adquirió recientemente Ricardo Salinas Pliego, no incluye los costos de importación, impuestos e IVA en México.

De acuerdo con la información, Leonardo AW139 es fabricado y distribuido por la empresa italiana Leonardo Helicopters y, al ser un modelo muy versátil, suele utilizarse para:

Transporte VIP

Servicios médicos de emergencia

Búsqueda y rescate

Misiones militares

Cabe mencionar que en su publicación para presumir su nuevo helicóptero Leonardo AW139, Ricardo Salinas Pliego aprovechó para decir que viajará a Estados Unidos porque “hay mucho que hacer por allá”.

Qué incluye el helicóptero Leonardo AW139 de Ricardo Salinas Pliego

El helicóptero Leonardo AW139, nueva adquisición de Ricardo Salinas Pliego, es una de las aeronaves más completas del mercado debido a su potencia, rapidez, seguridad y versatilidad.

A continuación te decimos qué contiene el helicóptero Leonardo AW139 de Ricardo Salinas Pliego y sus características: