Te contamos quién es Roberto Roselli, CEO de la aerolínea Plus Ultra que fue detenido por la policía.

Se reportó la detención de Robert Roselli, director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra.

¿Quién es Roberto Roselli?

Roberto Roselli es un empresario conocido por ser el director ejecutivo de la aerolínea española Plus Ultra.

Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra que fue detenido (Plus Ultra Aerolínea / Facebook)

¿Cuántos años tiene Roberto Roselli?

No se sabe cuál es la edad actual de Roberto Roselli.

¿Quién es la esposa de Roberto Roselli?

Aunque es una figura pública, no se sabe si Roberto Roselli tiene esposa.

¿Cuántos hijos tiene Roberto Roselli?

Se desconoce si Roberto Roselli tiene hijos.

¿Qué estudió Roberto Roselli?

Roberto Roselli estudió para Contador Público en la Universidad Central de Venezuela.

¿En qué ha trabajado Roberto Roselli?

De acuerdo con la plataforma LinkedIn, Roberto Roselli ha trabajado como:

CEO de la aerolínea Plus Ultra (desde 2021)

Cofundador de de Natural Functional Foods (NFF) (2014-2017)

Propietario de Grupo Unitkek (2010-2014)

Contralor de E&P (2007-2010)

Coordinador de Planificación en Upstream (2004-2006)

Gerente de Desempeño en Milán (2003-2004)

Gerente de Finanzas en México (2002-2003)

Contralor Adjunto en Venezuela (1998-2001)

Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra que fue detenido (Especial)

Roberto Rosselli, CEO de Plus Ultra es detenido

Hoy jueves 11 de septiembre se reportó que Roberto Rosselli, CEO de Plus Ultra, fue detenido.

Informes indican que la Policía Nacional registró la aerolínea española y también arrestó al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez.

Además, las autoridades se presentaron en los domicilios de los principales responsables de la investigación.

Se sabe que la investigación es realizada por el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid y los agentes han volcado los dispositivos informáticos.

De acuerdo con medios locales, la empresa Plus Ultra que cuenta con accionistas venezolanos ha decidido colaborar con la Policía Judicial.

El procedimiento judicial investiga un posible delito de blanqueo de capitales y está centrada en la gestión de Plus Ultra.

Dicha aerolínea española fue rescatada por el gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia por 50 millones de euros (1 mil 058 millones de pesos).

Plus Ultra ha sido señalada por los principales investigados del llamado caso Koldo en España, proceso penal por corrupción centrado en:

José Luis Ábalos, exministro de Transportes

Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos

Cabe señalar que el también llamado caso Ábalos involucra a allegados al presidente Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez, presidente de España. ( Manu Fernandez/AP / AP)

En ese contexto, la investigación a Plus Ultra se relaciona con las indagaciones que la Fiscalía realiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven.

De 2020 a 2021, Plus Ultra solicitó créditos millonarios a sus sociedades, suscribiendo préstamos para:

Wailea Invest

Allpa Wira

Valerian Corporation

Dichas operaciones están siendo investigadas por blanqueo debido al desplome que generó el Covid-19, aunque la empresa menciona que fueron transacciones legales.

La detención del CEO de Pus Ultra ha provocado dudas sobre las operaciones de la aerolínea en México.

En la actulidad, Plus Ultra sí tiene autorizadas rutas de operación hacia México; sin embargo, no está volando actualmente de forma regular.

Plus Ultra cuenta con un permiso oficial para realizar vuelos de forma directa entre Madrid hacia CDMX y Mérida.

Por ahora, no es posible adquirir boletos directos con Plus Ultra a México porque no hay rutas activas o fechas confirmadas de vuelos.

Aunque nuestro país sí están en su plan de expansión en Latinoamérica en 2025, ya que forma parte de la incorporación que hizo Plus Ultra de aviones Airbus A330 a su flota.